"SARS-CoV-2, 30'dan Fazla Kez Mutasyona Uğradı"

Hepimize bildiğimiz dünyayı unutturan ve hayatımızın her alanında radikal değişikliklere yol açan koronavirüs salgını, her gün binlerce insanı hayattan koparmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bir araştırma, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin 30’dan fazla mutasyona uğradığını gösteriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, bugüne kadar 2 milyonu aşkın kişiye enfekte olan ve 170 binden fazla insanı öldüren yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19’a çare aramaya devam ediyor. Bu sancılı süreçte en fazla korkulan şey ise virüsün mutasyona uğrayıp, etki gücünü daha da artırmasıydı.

Yapılan yeni araştırmalar, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin geçirdiği mutasyonlar sonucu 30'dan fazla suşunun ortaya çıktığını gösteriyor. Koronavirüs nedeniyle sıkça duyduğumuz terimlerden biri olan suş, aynı bakteri veya virüs cinsine ait farklı antijenik özelliğe sahip olan alt gruplara verilen bir isim.

Mutasyon sonucu ortaya çıkan bir suşun, en güçlü örneğinden 270 kat daha fazla virüs ürettiği tespit edildi

Kimi zaman nedeni tam bilinmeyen bazı değişimler sonucu, normalden çok daha şiddetli hastalık oluşturma yeteneğine sahip suşlar ortaya çıkabiliyor. Örneğin; söz konusu araştırmada SARS-CoV-2'nin bir suşunun, bilinen en güçlü örneğinden 270 kat daha fazla virüs ürettiği tespit edildi.

Bu, bazı COVID-19 vakalarının neden diğerlerinden daha kötü olduğunu varsayımsal olarak açıklayabilir. Araştırmacılar, SARS-CoV-2’nin geçirdiği mutasyonların, enfeksiyonla savaşmayı ve bulaşma gücünü azaltmayı çok daha zorlaştırdığını söylüyor.

SARS-CoV-2’nin geçirdiği mutasyonlar, enfeksiyonla savaşmayı zorlaştırıyor

Çin’de bulunan Zhejiang Üniversitesi'nden epidemiyolog Li Lanjuan, SARS-CoV-2 patojenitesini önemli ölçüde değiştirebilen mutasyonlar gözlemlediklerini ifade etti. Li, araştırma kapsamında farklı suşları izole etti ve laboratuvar koşulları altında konakçı hücrelere ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde enfekte edebileceklerini ve öldürebileceklerini ölçtü.

Çalışmada ayrıca Avrupa ve New York'a yayılan SARS-CoV-2 versiyonunun, ABD'nin Washington gibi diğer eyaletlerine görülen virüsten çok daha güçlü olduğu tespit edildi Li ve meslektaşları, COVID-19’a karşı acil olarak aşı ve ilacın geliştirilmesi gerektiğini söylemekle birlikte, oluşan mutasyonlarının etkilerinin de dikkatlice incelenmesi ve adımların buna göre atılması çağrısında bulunuyor.