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Teksas'tan Samsung'a Soğuk Duş: Galaxy S23 Ultra'nın Satışı Yasaklanabilir!

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Samsung'un bazı popüler cihazları ve yazılımları, ABD'de açılan yeni bir patent davasının konusu oldu; davada şirketin ürünleri için satış yasağı da talep ediliyor.

Teksas'tan Samsung'a Soğuk Duş: Galaxy S23 Ultra'nın Satışı Yasaklanabilir!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Samsung, bağlantı teknolojileri geliştiren ABD merkezli IOENGINE adlı şirketin açtığı patent davasıyla karşı karşıya. Şirket, Samsung'un bazı ürün ve yazılımlarında kendi patentlerinin izinsiz kullanıldığını öne sürüyor.

Teksas'ta görülen davada IOENGINE, Samsung'dan hem tazminat hem de bazı ürünlerin satışını engelleyecek bir karar talep ediyor.

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Teksas'tan Samsung'a Soğuk Duş: Galaxy S23 Ultra'nın Satışı Yasaklanabilir!
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Samsung'un hangi ürünleri davada yer alıyor?

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Mahkeme kayıtlarında Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 2 Pro ve Portable SSD T7'nin yanı sıra Android Auto ve Galaxy Wearable da listeleniyor.

IOENGINE, bu ürünlerde kullanılan bazı teknolojilerin beş farklı patentini ihlal ettiğini iddia ediyor. Şirket ayrıca geçmiş kullanımlar için tazminat ve patentlerin kullanımını durduracak hukuki tedbirler talep ediyor.

Davanın sonucu Samsung'u nasıl etkileyebilir?

IOENGINE'ın talepleri arasında söz konusu ürünlerin satışını engelleyecek bir karar da bulunuyor. Ancak bu talebin kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

Samsung'un davaya nasıl yanıt vereceği ve mahkemenin patent ihlali iddialarıyla ilgili vereceği karar, ürünlerin geleceği açısından belirleyici olacak.

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