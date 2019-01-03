Milli Piyango Genel İdaresi: "Çekilişlerimiz Güvenli"

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şans oyunlarına ait çekilişlerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirildiği açıklandı.

Yaptığı açıklamada Sayıştay’ın Milli piyango çekilişlerinin güvenli olmadığını açıkladığı yönündeki haberleri hatırlatan Genel Müdürlük, çekilişlerin medyaya ve halka açık olduğunu, şans oyunlarına özgü sektörel ekipmanlar kullanılarak çekiliş heyeti tarafından gerçekleştirilen çekilişlerin noter gözetiminde yapıldığını belirtti.

Çekiliş işlemlerinin tutanağa bağlandığının ve kayıt altına alındığının bilgisi de verilen açıklamada yer alan bazı ifadeler ise şöyle: "Ayrıca çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlarımızın ise arşiv kayıtlarından çekilişlerimizi her zaman izleyebilme imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İdaremizin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, haber başlığında yer verilen şekilde 'Milli Piyango çekilişleri güvenli/güvenilir değil' şeklinde herhangi bir tespite yer verilmemiş, çekilişlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı yönünde herhangi bir eleştiri yapılmamış ve çekilişler konusunda İdaremiz kusurlu bulunmamıştır.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri İdare müfettişleri, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu tarafından her yıl periyodik olarak denetlenmekte olup, bir tek çekilişte bile usulsüzlük tespit edilmemiştir."

Açıklamada ayrıca Milli Piyango İdaresi sayesinde elde edilen gelirlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlara ve savunma sanayiisi gibi alanlara kaynak olarak döndüğü belirtilirken, "Zaman zaman İdaremiz hakkında gündeme getirilen bu gibi asılsız iddialar İdaremizin kamuya aktardığı kaynakların azalmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarından İdaremiz ile ilgili yapacakları haberlerde daha hassas ve sorumlu davranmaları beklenilmektedir." ifadesi kullanıldı.