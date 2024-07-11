Bazı geceler, ihtiyacınız olan uykuyu alamazsınız ve gündüz kısa bir şekerleme yapmak istersiniz. Bazılarımız bunun gece uykusunu etkileyeceğini düşünür bazılarımız ise bu ara uykuyu destekler. Peki gündüz yapılan şekerlemeler gerçekten faydalı mıdır?

Gündüz yapılan ara uykular aslında birçok ülkede oldukça trenddir. Hatta Samsung, Google, Facebook gibi teknoloji devlerinin ofislerinde, çalışanların gün içinde kısa uykular çekebilmesi için uyku kabinleri bulunur.

Peki bu ara uykular ne kadar sağlıklı?

Araştırmalar, düzenli şekerleme yapmanın beynin uzun vadeli sağlığı için oldukça iyi bir alışkanlık olduğunu gösterir.

Londra Üniversitesi Koleji ve Uruguay Cumhuriyet Üniversitesi araştırmacılarının geçen yıl yaptığı bir çalışmaya göre düzenli şekerleme yapmak, beynin daha uzun süre büyük kalmasına ve genel sağlığın iyileşmesine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, düzenli ara uyku uyuyan 40 ila 69 yaş arası 35.000 kişiden alınan verileri analiz etti ve onların DNA parçacıklarını inceledi. Haftada birkaç kez şekerleme yapan insanların beyinleri, bunu yapmayanların beyinlerine göre 2,2 cm daha büyüktü.

Ayrıca bu durum, beynin yaşlanmasını 3 ila 6 yıl geciktirmekteydi.

Beyin, yaşla birlikte doğal olarak küçülür ve daha küçük bir beyin hacmi, çeşitli hastalıklara davetiye çıkarır. Yine bu kişilerin stres hormonu kortizolün daha yüksek seviyelerine sahip olma olasılığı daha yüksektir ve uyku apnesiyle daha sık karşılaşırlar.

Öte yandan ara uyku, bebeklerin bilişsel gelişimi için oldukça kritiktir. Yapılan araştırmalar, öğle uykusu uyumayan bebeklerin öğrendiklerini hatırlamada güçlük çektiğini gösterir.

Ara uykuların uzun vadeli yararlarının yanı sıra kısa vadeli faydaları da vardır.

Örneğin 5 ila 15 dakika süren kısa uykular, zihinsel performansı iyileştirir ve bu zihinsel uyarım, uyandıktan 3 saate kadar sürer.

Eğer gün içinde kısa bir uyku çekmeye karar verirseniz, bunu öğleden sonra yapmaya ve 20 dakikadan uzun sürmemesine dikkat edebilirsiniz. Çünkü insan vücudu gündüz uykusuna, öğleden sonra 2 ile 4 arasında yatkındır ve 20 dakikayı geçen uyku, sersemlik yaratabilir.

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