Senaryo Bazlı Hacking Yarışması Battleware Başlıyor

Türkiye’deki ilk siber güvenlik düşünce kuruluşu CyberThink, “Battleware” olarak isimlendirilen bir hacking yarışması düzenleyecek. Katılımcılar, etkinlik kapsamında hem para kazanma hem de kendilerini geliştirme imkanı yakalayacaklar.

Türkiye’nin ilk siber güvenlik düşünce kuruluşu olma özelliğini taşıyan CyberThink, Battleware olarak isimlendirilen bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Senaryo bazlı bir hacking yarışması olarak karşımıza çıkacak ve toplamda 8 hafta sürecek olan etkinlikte, ilk üç takıma toplamda 50 bin TL ödül dağıtılacak.

16-30 Ekim tarihlerinde alınacak olan başvurularda bir takımın en fazla 4 kişi olmasına müsaade edilecek. Uluslararası düzeyde gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcılar “red team” ve “blue team” yeteneklerini geliştirme imkanı kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen programda; Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Türk Hava Yolları proje paydaşı olarak yer alıyor. Bu bağlamda etkinliğin, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşları tarafından da önemsendiğini söyleyebiliriz.

Eğer sizler de hack dünyası ile ilgileniyor ve bu tür bir yarışmada yer almak istiyorsanız, “battleware.zone” adresini kullanarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

CyberThink, bugüne dek hangi etkinlikleri gerçekleştirdi?

CyberThink, geçtiğimiz aylarda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi uhdesinde düzenlenen ve ülkemizin 12 şehrinde gerçekleştirilen Cyber Anadolu isimli programın koordinatörlüğü ve icrasını gerçekleştirerek, yaklaşık 400’e yakın öğrenciye her bir ilde 4 günlük siber güvenlik kampları düzenledi. Kuruluş, aynı zamanda Turkcell ve Bilişim İnovasyon Derneği tarafından geçtiğimiz yıllarda düzenlenen CyberCamp 2017, CyberCamp 2018 ve CyberCamp 2019’un düzenleyici paydaşı oldu ve bu etkinliklerin icrasını gerçekleştirdi.

Kuruluş, Google ile düzenlediği 15 günlük online siber güvenlik kampında ise 300 kişiye siber güvenlik eğitimi verirken, Türk Hava Yolları ile düzenlediği Cyber Take-Off isimli programla da sektöre yeni bir soluk kazandırdı. Ayrıca Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile birlikte düzenlenen Siber KARİYER online kampı ise devam ediyor.