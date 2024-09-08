Cep telefonlarıyla uzun süre ilgilendikten sonra özellikle serçe parmağınızda bir ağrı hissettiniz mi? veya serçe parmağınızda az da olsa bir şekil bozukluğu?

Uzun süreli cep telefonu kullanımının, serçe parmağınıza zarar verdiğini ve bunun “Smartphone pink” olarak ifade edildiğini söylesek?

Peki bu terim tam olarak nedir?

“Smartphone pinky” aslında tıbbi bir terim değildir.

Ancak halk arasında bu isimle anılıyor. Şöyle ki bu durum, uzun süreli telefon kullanımı sonrası serçe parmağının, yüzük parmağına bakan yanında bir çöküklük oluşması olarak tarif edilebilir.

Telefonlarımızı kullanırken ekrana dokunmak için çoğunlukla başparmağımızı kullanıyoruz. Telefonumuz eğer büyük bir ekrana sahipse telefonu tutmak için işaret, orta ve yüzük parmağımızı aygıtın arkasına yerleştiririz.

Bunun yanında serçe parmağımızla da telefona alt kenarından destek sağlarız. Aslında buraya kadar her şey normal.

Ancak uzun süreli telefon kullanımlarında telefonun alt kenarı, serçe parmağımızın aynı noktasına sürekli bir basınç uyguluyor.

Bu da biz farkında olmasak da o bölgedeki deri ve deri altındaki yumuşak dokularda, bir çöküklüğü sebebiyet veriyor. Neyse ki bu durum kalıcı değil, geçici ve herhangi bir tedavi gerektirmiyor.

Yani serçe parmağımız, telefonu kullanmayı bıraktıktan bir süre sonra normal şeklini alıyor. Bunun yanında uzmanlar da telefon kullanımı ile herhangi bir parmakta kalıcı deformasyon gelişmesi gibi bir sebep sonuç ilişkisini destekleyen rahatsızlıkla karşılaşmış değil.

Ancak smartphone pink, her ne kadar kalıcı bir durum olmasa da yine de telefon kullanımını sınırlandırmak ve el ve parmaklarımızı olası rahatsızlıklardan korumak en doğrusu olacaktır.

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