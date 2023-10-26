Yeni bir araştırma, sevdiği müzikleri dinleyen insanların acıyla daha kolay başa çıkabildiğini gösterdi. Böylece ilaca gerek kalmadan acıyla mücadele etmek mümkün olabilir.

Zaman zaman insanlar, sevdikleri şarkılar için "Bu şarkı bana iyi geliyor, beni iyi hissettiriyor." gibi cümleler kurarlar. Bu durumun gerçekten de böyle olup olmadığını araştıran bilim insanları, gerçekten de sevilen şarkıların acı hissini azalttığını ortaya koydu.

Sevilen müzikler acı hissini engelliyor.

Kanadalı araştırmacıların yaptığı çalışmada, katılımcılarının hissettiği acı ve rahatsızlık hissinin kendi sevdikleri tarzda müzikler çalındığında daha az olduğu ortaya çıktı. Muayenehanelerde ya da kliniklerde çalınan standart müziklerin ise böyle bir etkisi bulunmuyor.

Ek olarak diğer duygusal müzik türzleriyle kıyaslandığında, hüzünlü alt tonları olan şarkılar dinlemenin de rahatsızlık hissi ve acıyı azalttığı görüldü. Araştırmacıların amacı, ilaç kullanmak yerine acı algısını müziği kullanarak azaltmak olarak gösteriliyor.

Gerçekleştirilen deneyde katılımcılar, kollarının iç tarafına yerleştirilen bantlarla üretilen yapay acı hissine maruz kaldı. Bu bantlar, kola değdirilen bir bardak sıcak çay ile aynı hissi yaratıyordu. Katılımcılar, hiç müzik çalınmayan kontrol testlerinde acıya ne kadar dayandıkları üzerinden değerlendirildi. Ayrıca katılımcılar, müzikleri enerjik, mutlu, rahatlatıcı ve hüzünlü olarak kategorilere de ayırdı. Böylece daha detaylı sonuçlar elde edilebildi.

Müziğin türü kadar verdiği his de önemli.

Kişilerin kendi sevdikleri türlerde ve hüzünlü alt notalara sahip eserleri dinlediklerinde, "müziksel rahatlama" adı verilen bir olguya rastladılar. Bu olgu gerçekleştiğinde kişiler, acı sinyallerini engelleyen bir nörofizyolojik süreçten geçiyor. Öte yandan bu etki sadece belli bir süre için geçerli oluyor.

Araştırma, Frontiers in Pain Research dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, konuyla ilgili olarak daha derinlemesine çalışmalar yapacaklarını belirtiyor. Elleri değmişken, zamanında sevdiğimiz şarkıların şimdi dinlerken canımızı acıtması sorununu nasıl çözebileceğimizi de bulurlarsa pek çok kişiye büyük iyilikleri de dokunmuş olacaktır.