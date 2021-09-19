Evrimsel ve Psikolojik Açıdan İdeal Boşalma Süresi

"Erken boşalma", penisin vajinaya girmesinden sonra 1 dakika içinde boşalması demektir. Bu durumun nedenlerini evrimsel ve psikolojik yönden ele aldık.

Erkekler öz güvenlerinden ödün vermemek adına genellikle seks sürelerini abartarak cool görünme kaygısı güderler fakat gerçekteki süreler çok daha düşüktür. Yetişkin içerikli film sektörünün de abartması nedeniyle bu durum erkekler üzerinde psikolojik bir baskı oluşturmaktadır.

Bilim insanlarının, terapistlerin çok sayıda çifti incelemesinin ardından ortaya çıkan sonuçları öğrenince bu baskının yersiz olduğunu göreceksiniz.

Çeşitli akademik makalelere göre, ortalama vajinal seks süresi 4-7 dakika sürüyor.

Bu süre bile uzun sayılır, çünkü çiftlerin %43'ünün ortalama süresi 2 dakika civarındadır. Hollanda, İngiltere, İspanya, Türkiye ve ABD'den 500 çiftin katıldığı bir araştırmada ortalama boşalma süresi 18-30 yaş arasında olanlarda 6.5 dakika, 51 yaş üstü olanlarda ise 4.3 dakika olarak ölçüldü.

Sık seks yapan çiftlerde boşalma süresinin 10-20 dakika kadar sürdüğü görülürken az seks yapanların ortalamasının ise 2-7 dakika arasında olduğu saptandı.

Boşalma süresinin aslında az olması evrimin işine geliyor.

Çünkü insanlar çoğu zaman zevk için seks yapsa da aslında seksin asıl amacı üremektir. Spermlerin vajinaya ulaşması evrim açısından yeterlidir.

İstisnalar haricinde hayvanlarda da durum böyledir.

İstisnalara bakacak olursak; kahverengi antechinus adlı bir kemirgen türü, 14 saat boyunca çiftleşebilmektedir. Çıngıraklı yılanlar ise 23 saat boyunca çiftleşebilirler. Domuzlar ise 30 saat boyunca boşalabilirler.

İnsanlarda boşalma süresinin farklılık göstermesinin çeşitli nedenleri bulunuyor.

Bazı çiftler uzun bir sevişmeyi tercih ederken bazıları ise hızlı ve sert isteyebilir. Biyolojik faktörler de oldukça etkilidir. Hormonal değişiklikler, vajinal kuruluk, libido düşüklüğü gibi faktörler boşalma süresini etkileyebilir.

Erken boşalan erkeklerde suçluluk, utanç duyma, hayal kırıklığı, cinsel tatminde azalma, kontrolsüz bir şekilde boşalma, zamanla oluşan cinsel isteksizlik görülebiliyor.

Peki erken boşalmaya daha çok ne gibi durumlar sebep oluyor?

Gençlik çağlarında uygunsuz ortamlarda yapılan mastürbasyonlar,

Cinsel hurafeler,

Cinsel ilişki konusunda tecrübesizlik,

Yorgunluk, sıkkınlık, tedirginlik,

Cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler,

Cinsel uyarım eksikliği,

Gerekli koşulların sağlanamaması,

Sertleşmiş penise verilen orantısız önem,

Cinsel açıdan baskı altında yetişme,

Aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik,

Günah işleme veya suçluluk duygusu,

Hastalık kapma korkusu,

Partnerin anlaşılamayan korkusu veya reddetmesi,

Gebe bırakma korkusu,

Kastrasyon anksiyetesi,

Partnerin hayal kırıklığı korkusu,

Vajinanın aşılamama korkusu,

Kadına karşı isteksizlik,

Partnerle çatışma,

Başkaları tarafından mahrem yerlerinin keşfedilme korkusu,

Partnere aşırı ilgi, bağlılık ve sevgi,

Para karşılığı kurulan ilişkiler veya genelev alışkanlığı,

Cinsel uyumsuzluk,

Bilinçaltında yatan cinsel ilişki ile ilgili olumsuz düşünceler,

Prostatit, üretrit vb. hastalıklar,

Penil hipersensitivite,

T12-L1 düzeyindeki nörolojik yaralanmalar,

Narkotik veya antipsikotik tedavinin aniden kesilmesi vb.

Erken boşalmayı geciktirmek için cinsel terapide "dur-başla" tekniği uygulanabilir.

Boşalma hissi oluştuğunda bir dakikadan kısa bir süre beklenir ve sonra penis tekrar uyarılır. Bu şekilde 3 kez durdurduktan sonra dördüncüde boşalmaya izin verilir. Burada, boşalmadan hemen önceki duyumların tekrar tekrar uzatılmış olarak yaşatılmasıyla, boşalmadan hemen önceki yüksek uyarılma düzeyleri boşalma ortaya çıkmadan yaşanabilir hale gelir. Bu şekilde boşalma denetimi sağlandıktan sonra, aşamalı olarak kadının üstte olduğu bir pozisyonda cinsel birleşmeye izin verilir.

Cinsel birleşme aşamasında da his yaklaşınca penis içeride hareketsiz tutularak beklenir, bir süre sonra yeniden uyarıma başlanır. Düzenli bir cinsel partneri olmayan veya herhangi bir nedenle cinsel terapiye partneriyle katılamayan erkeklerde ise tedaviye mastürbasyon çalışmalarıyla başlanır.

Cinsel birleşme anında pozisyonun da boşalma üzerine etkisi vardır. Bu yüzden bazı pozisyonlarda boşalma daha hızlı olmaktadır.

Erkeğin üstte olduğu klasik cinsel birleşme pozisyonu (misyoner pozisyonu) boşalmanın geciktirilmesi için elverişli bir pozisyon değildir. Erkeğin daha rahat olduğu, kolay gevşeyebildiği ve efor harcamadığı, kadını kucağına aldığı veya sırt üstü yerde yattığı pozisyonda erkek, boşalmasını daha rahat kontrol edebilir. Ayrıca bu pozisyonlarda kadınlar daha hızlı ve rahat bir orgazma ulaşabilirler.

İlaç tedavisi de uygulanabilir. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen doktorunuz ile temasa geçiniz.)

Genellikle şu ilaçlar tavsiye edilmektedir:

Dapoxietin (Henüz çalışmaları devam ediyor, piyasada yok.)

Boşalma süresini iyileştiren fluoxetine, sertaline, clomipramine vb. ilaçlar,

Anksiyete giderici ilaçlar,

Bitkisel karışımlı afrodizyaklar,

Lokal uyuşturucu krem veya losyonlar vb.

Geç boşalma veya hiç boşalmama da ciddi sorunlara neden olabilmektedir.

Çoğu cinsel işlev bozukluğunda olduğu gibi erkeklerde geç boşalma sorunu da genelde katı ahlaki kurallarla yetiştirme tarzına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Cinselliğin ayıp, kötü, günah olarak algılanması, çocuklukta yaşanan yaşanılan cinsel travmalar cinsellikle ilgili yanlış, abartılı hurafeler cinsel ilişkide sorunlar yaşanmasına neden olan etmenler arasında yer almaktadır.

Ayrıca cinsel bilgi eksikliği ve cinsel deneyim azlığı da önemli nedenler arasındadır. Buna ek olarak, kişinin performans kaygısı yaşaması, çok sık mastürbasyon yapması ve buna alışması da eşli cinsel ilişki sırasında geç boşalma sorunlarına neden olabilmektedir.

Bununla beraber, boşalma hiç gerçekleşmiyorsa sorunun organik bir nedenden kaynaklanma ihtimali çok yüksektir. Kullanılan bazı antidepresan ilaçlar, prostat ameliyatları, nörolojik hastalıklar (Alzheimer, Parkinson gibi), sık alkol tüketimi de erkeklerde geç boşalma sorununa neden olabilmektedir.

Özetle; bu ortalama sürelerin çok altında veya üstündeyseniz tedavi görmeyi deneyebilirsiniz.

Yetişkin içerikli filmlerin abarttığı uzun boşalma süreleri gerçeği yansıtmamaktadır. 2-7 dakika aralığının uygun olduğunu, bu süre aralığında olmanıza rağmen erken boşaldığınızı düşünmenizin gereksiz bir özgüven kaybına neden olduğunu unutmamalısınız.

Kaynaklar: Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, Çağrı Mert Bakırcı (Evrim Ağacı), Healthline, ÇADEM Psikoloji