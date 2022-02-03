E-ticaret siteleri ve internet alışverişleri, özellikle pandemi döneminden itibaren oldukça popüler hale gelmeye başladı. Birçok insan zamanının çoğunu evde geçirme fırsatına sahip olduğu için internet aracılığıyla yapılan işlerin modası artmaya başladı. Shopier’de internet ortamında alışveriş imkanı sunan bir e-ticaret sitesi.

Shopier son zamanlarda birçok kişi tarafından tercih edilen popüler bir e-ticaret sitesi. Shopier, kullanıcılarına banka kartı veya kredi kartı aracılığıyla alışveriş yapma imkanı sunuyor. Çoğunlukla bireysel satışlar görülse de birçok yerel işletme de Shopier’i tercih ediyor.

E-ticaret son birkaç yıldır trend olmaya başladığı için Shopier'in de rağbeti oldukça artmış durumda. Fakat dışardan bakıldığında e-ticaret herkesin girmek istediği bir ortam gibi gözükmüyor. İlk bakışta sırf bilgisayar üzerinden işlenen bir iş olduğu için zor gözükse de aslında gözüktüğünden daha pratik ve kolay bir şekilde gerçekleşiyor işlemler.

Bizde bu yüzden bu yazımızda Shopier hakkında bilgi verip hem e-ticaret konusuna biraz daha değinmiş olduk, hemde başlangıç yapmak isteyenler için Shopier'in ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını anlattık.

İnternet alışverişi yapılmalı mı?

Bu sorunun cevabı kişiden kişiye farklılık gösterse de son zamanlarda yaşanılan olaylar göz önünde bulundurulduğunda "Evet" demek çok da yanlış olmayacaktır. Covid-19 pandemisi gibi sorunlar yüzünden insanlar günden güne internet alışverişleri ile daha içli dışlı olduğu için ister istemez buna yönelim de artıyor.

Tabii ki internetten alışveriş yapmak, sanal ortamda yapılan bir aktivite olduğu için fiziksel olarak yaptığımız alışverişe kıyasla daha az güven teşkil edebiliyor. Bu durumda da alışverişi yapan tüketicinin bilinci biraz devreye giriyor. Alışveriş yapmadan önce iyi bir araştırma yapmak dolandırılma vb. durumların da önüne geçmekte işe yarayabiliyor. Bunun yanı sıra güvenilir olduğunu kanıtlayan birçok sanal ortam mağazasından da alışveriş yapılabiliyor. Tabii ki bu kadar şeye rağmen hala tercih etmemek söz konusu olabiliyor. Neticede satın aldığınız ürünü fiziksel bir şekilde göremediğiniz için kafalardaki en büyük soru işareti olan "Üzerime olacak mı, olmayacak mı?" gibi sorular kolay kolay cevaplanamıyor.

Tabii ki birçok sitenin geri iade politikası vb. kuralları bu tarz durumlar için yaratılsa da, yinede alıp almamak her zaman tüketicinin tercihine kalan bir durum. Yine de son birkaç seneye kıyasla internet alışverişlerinin çok daha arttığını söylemek mümkün.

Shopier nedir ve nasıl kullanılır?

Adım 1#: Anasayfadan üyelik kısmına giriş.

Anasayfadan üyelik kısmına giriş. Adım 2#: Kişisel bilgileri doldurup ilerlemek.

Kişisel bilgileri doldurup ilerlemek. Adım 3#: Banka bilgileri ile giriş.

Banka bilgileri ile giriş. Adım 4#: Satılacak ürün ile ilgili bilgi.

Satılacak ürün ile ilgili bilgi. Adım 5#: Başvuruyu tamamlama.

Shopier, hangi platformu kullandığınız farketmeksizin alışveriş yapma imkanı sunan bir e-ticaret sitesi. Özellikle sosyal medyaların sağladığı destek ile Shopier daha da popüler hale gelmiş durumda. Shopier dışında sosyal medya hesaplarınızda, kendi web sitenizde ve hatta daha çeşitli ortamlarda bile satmanız mümkün oluyor. Bunların hiçbirine sahip olmasanız bile, Shopier üzerinden kendi mağazanızı açıp satışınızı oradan yapabilirsiniz. Shopier'i kullanmak ise oldukça basit.

Adım 1#: Anasayfadan üyelik kısmına giriş:

Shopier'e giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan "Ücretsiz üye ol" butonunundan yukarıda gözüken sayfaya girip ücretsiz hesap açabilirsiniz.

Adım 2#: Kişisel bilgileri doldurup ilerlemek

Açılan sayfadan kişisel bilgilerimizi gerektiği şekilde dolduruyoruz.

Adım 3#: Banka bilgileri ile giriş

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra ilerleyen panelde banka bilgilerinizi girmeniz gerekecek. Shopier ödemeleri iban üzerinden yaptığı için ibanınızı doğru girdiğinizden emin olun.

Adım 4#: Satılacak ürün ile ilgili bilgi

İlerleyen bu panelde satış yapacağınız ürün ile ilgili bilgi vermeniz isteniyor. İşin e-ticaret kısmının başladığı yer burası diyebiliriz.

Adım 5#: Başvuruyu tamamlama

Başvuruyu tamamladıktan sonra, Shopier'in mağazanız için onay vermesi gerekiyor. Bu süreç gerçekleşene kadar pek bir şey yapma imkanınız olmasa da bu süreç çok da uzun sürmüyor.

Shopier'in sağladığı kolaylıklar bir kenara oldukça pratik bir kullanıma sahip olması da bu kadar fazla tercih edilmesinin temel sebeplerinden bir tanesini oluşturuyor. Shopier müşterilerinin ve kullanıcılarının hem bilgisayarlardan hem mobil cihazlardan çok pratik bir şekilde ürünleri görüntüleyip üye olmadan bile sipariş verebiliyor olmaları pratiklik konusunda adını konuşturuyor.

Özellikle günümüz koronasında birçok kişi artık fiziksel temastan uzak durmak istediği için Shopier'in birçok şeyi otomatik olarak gerçekleştirmesi ayrı bir artı puan sağlıyor. Sipariş sürecinin otomatik olarak başlamasını ve müşterilerle temas halinde olmadan satış yapmanızı sağlıyor.

Shopier’in sağlamış olduğu kolaylıklar

Kullanım kolaylığı

güvenilir olması

platformun kullanım sürekliliği sağlaması

Sağladığı kullanım kolaylığı sayesinde Shopier, satış linklerini birden fazla platformda kullanma imkanı veriyor ve bu durumda sosyal alanlarda daha fazla yayılmanızı tüm sosyal medyaların tümünde ayrı ayrı tanıtım yapma zahmetinden kurtarıyor.

Shopier üzerinden alışveriş yapan bir müşterinin platforma üye olmasına gerek yok. Bu durum çok alışageldik bir durum olmasa da Shopier kişisel bilgileri zorunlu tutmadığı için daha güvenilir olmasını sağlıyor ve aynı zamanda daha kolay ve hızlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Alışverişin sonunda ise kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi kendi sistemi içerisinde saklamıyor oluşu tüm güvenlik önlemlerinin en başında geliyor.

Alışveriş esnasında arayüzünün kullanım kolaylığı oldukça ilgi çekiyor ve Shopier aynı zamanda kullanıcılarına taksit imkanı da sunuyor. Bu durum tüketiciye rahat ödeme kolaylığı sağladığından dolayı daha sık bir şekilde platformu kullanmaya teşvik ediyor.

Shopier genel e-ticaret siteleri arasında en pratik ve kolaylık sağlayan sistemlerden biri. Belli kesintilerin ardından hesabınıza anında para aktarımı sağlaması da Shopier’in sevilen özelliklerinden biri. Ayrıca alışveriş yapan kişilerin de sipariş yönetimi, online ödeme ve iade yöntemi gibi önemli detayların tek bir alan altında toplanmasını sağlıyor.

Shopier yeni çağın mesleklerinden biri olan e-ticarete giriş yapma konusunda yardımcı olmakla kalmıyor aynı zamanda işin öğrenimini ve aktarımınıda sağlıyor. Yukarıda bahsi geçen arayüzlerin de yardımıyla herkes çok basit bir şekilde Shopier'i kullanıp e-ticaret işine girişmeyi deneyebilir.