E-ticaret yapan işletmelerin satışlarını en büyük platformlarda, global pazarda gerçekleştirebilmeleri için kapsamlı bir hizmet sunan ShopiVerse, 20 milyon TL'lik yatırım aldı.

Günümüzde markalar ve işletmeler için e-ticaret sayesinde sınırların önemi yok gibi görünebilir. Ancak onlarca platform ve sonsuz bir pazarda tutunmak ve bu süreçleri yürütmek oldukça zor. Her bir platformun kendi e-ticaret paneli ve altyapısı, her ülkenin ve pazarın değişken işletme süreçleri var.

Tüm bu sorunlara tek bir çatı altında çözüm üretmek ve işletmelerin global pazara açılmalarına yardım etmek için geliştirilen ShopiVerse, Ağustos 2023'te Fonbulucu platformu üzerinden aldığı 20 milyon TL'lik yatırım ile global pazardaki büyümesine ve markalaşma çalışmalarına devam edecek.

Odakta yapay zekâ var;

ShopiVerse, e-ticaretin en büyük problemlerinden birine çözüm üretirken yapay zekâdan destek alıyor. Global pazaryerleri, lojistik firmaları, ERP sistemleri, e-ticaret depoları ve e-ticaret altyapılarını tek bir panelde bir araya getirerek iş sürecini kolaylaştıran ShopiVerse, aynı zamanda işletmelere şirket kurulumu ve tescil süreçlerinde de yardımcı oluyor.

ShopiVerse'ün yapay zekâ destekli altyapısı, farklı ülkelerde faaliyet gösteren farklı pazaryerlerine göre otomatik içerik optimizasyonu, görsel optimizasyonu ve fiyat optimizasyonu gibi özelliklerle işletmeler için süreci kolaylaştırıyor.

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