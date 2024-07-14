Bazıları bilir mi bilmiyoruz ama Cadbury’s Flake, bazılarının en sevdiği çikolatalardan biri. Bu çikolatanın diğerlerinden ayrılan farklı ayırıcı bir özelliği var. O da mikrodalgada veya yüksek ateşte ne yapılırsa yapılsın erimemesi. Nasıl yani?

Aslında bu durum, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve çeşitli spekülasyonlara yol açıyor.

Peki, bu çikolatanın bu denli özel olmasının ardında yatan bilimsel gerçekler neler?

Neler neler yaptılar ama yok erimiyor.

Bunu takıntı hâline getirenler Cadbury’s Flake üzerinde çok şey denediler. Benmari üzerini deneyenler başarısız oldu. Tavada ısıttılar, parçalara böldüler, sıcak fırına koydular ama yine sonuç alamadılar.

Çareyi mikrodalgada arayanlar oldu ama o da fiyasko. Hatta mikrodalgada çikolata yandı ama erimedi bile.

Hangi derece ateşi görürse görsün erimeyen bu çikolatanın sırrı ne?

Şirket, bu konuda asla açıklama yapmıyor ve çikolatanın sırrını paylaşmıyor. Science Focus’un ise bu konuda bir açıklaması var.

İçeriğinde sütlü çikolata olsa da üretim sürecinde farklı bir yağ ve kakao düzenlemesi katılıyor. Böylece eriyen yağ, kakao parçacıklarını akabilecekleri noktaya kadar yağlamıyor.

Seveni çok çünkü sadece ağızda eriyor.

Erimemesi için tabii ki bazıları için daha da cazip. Sıcak yaz günlerinde dondurmanın üzerinde tercih edenler dondurmanın sonunda çikolatayla baş başa kalıp tadını çıkarıyor.

Onun tek eridiği yer ağız. İnce ve gevrek yapısıyla deneyenlere keyif sunduğu için de birçok insan onun başka yerde eriyip erimediğini umursamıyor.

Aranızda deneyen varsa yorumlara lezzeti hakkında düşüncelerinizi bekliyoruz.

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