Sigaradan Kurtulmak İsteyenlere Yeni Tedavi Yöntemi

Bilim insanları, sigara bağımlılığından kurtulmayı sağlayacak bir tedavi yöntemi keşfetti. Bir süredir özellikle de alkol bağımlılığına karşı kullanılan NIBS tekniğinin sigarayı bırakmada etkili olduğu anlaşıldı.

Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi ne yazık ki sigara bağımlılığı. Hepimiz sigaranın zararlarını adımız kadar iyi biliyor olsak da bu beladan kurtulmak çok da kolay değil. Ancak bilimsel çalışmalar, sigara bağımlılarına umut olmaya devam ediyor. Öyle ki sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. Bilim dünyası, bu yeni yöntemi "umut verici" olarak nitelendiriyor.

Fransa'da hizmet veren Dijon Üniversite Hastanesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, 699 kişiyi kapsayan bir dizi çalışma yaptı. Toplamda yedi farklı araştırmadan oluşan çalışmalar kapsamında özellikle de alkol bağımlılığı konusunda başarılı olan non-invaziv beyin stimülasyonu (NIBS) yönteminin sigara için de etkili olabileceği tespit edildi.

NIBS yöntemiyle sigara bırakma olasılığı 2,39 kat yüksek

Bilim insanları, yedi araştırmanın tümünde de bazı kontrol grupları oluşturdular. Yani araştırmaya dahil edilenlerin bazılarına gerçekten NIBS yöntemi uygulanırken bazılarına ise sahte NIBS uygulandı. Ancak araştırmaya dahil olan sigara kullanıcıları bu durumdan habersizdi.

Yapılan incelemeler sonucunda NIBS tekniğinin uygulandığı kişilerin sigara bırakma olasılığı, tekniğin uygulanmadığı kişilerin 2,39 katıydı. Yani NIBS, sigarayı bırakabilmede etkiliydi. Peki her şey tamam da nedir bu NIBS yöntemi? Gelin şimdi de son yıllarda kullanılmaya başlayan bu tedavi yönteminin detaylarına bakalım.

NIBS isimli tedavi yönteminin yaygın olarak kullanılmakta olan iki formu bulunuyor. Bunlar tDCS ve TMS olarak isimlendiriliyor. tDCS formunda hastanın kafa derisine elektrotlar yerleştiriliyor ve beyne düşük yoğunluklu elektrik akımı gönderiliyor. TMS formunda ise kafa derisinde metalik bir bobin yerleştiriliyor. Manyetik dalgalar üreten bobin, beynin belirli bir bölgesinin uyarılmasını sağlıyor. Yani her iki formda da insan beyninin sigara isteyen bölümü baskılanmış oluyor. Bu baskılama sigara isteğini düşürüyor ve en sonunda da bırakma noktasına geliniyor.