Böcek Tüketiminin İnsan Sağlığına Faydalı Olduğu Açıklandı

Tartışmalara sebep olabilecek yeni bir araştırmaya imza atan bilim insanları, yapay et ve böcek tüketiminin en az vegan beslenme kadar çevreye faydalı olduğunu ve insan sağlığını olumlu yönde etkilediğini paylaştı.

Beslenme alışkanlıkları, gün geçtikçe değişiyor. Bazı ülkelerde bu alışkanlıklar ülkemizde olduğundan oldukça farklı. Pek çok ülkede böceklerden yapılan geleneksel yemekler mevcut. Ancak ülkemizde bırakın böcekleri yemeyi, görmeye bile tahammül edemeyen insanlar var.

Geçtiğimiz günlerde de böceklerin geleceğin gıdası olabileceğiyle ilgili bir araştırma ortaya çıkmıştı. Her ne kadar ülkemizde çok tercih edileceğini düşünmesek de bugün ortaya çıkan yeni bir araştırmayla böcek tüketiminin hem insan sağlığına faydalı hem de çevre dostu olduğu açıklandı.

Böceklerden laboratuvar ortamında kıyma ve et ürünleri üretilecek

İlerleyen zamanlarda geleneksel yemeklerimizin içinde böceklerin yer aldığını görür müyüz bilinmez. Ancak Helsinki Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, böceklerin yiyecek olarak tüketilmesinin pek çok açıdan daha sağlıklı olduğunu vurguluyor. Araştırmacılar, hayvansal gıda tüketiminin büyük ölçüde doğaya zarar verdiğini söylüyor. Hayvansal gıdalar yerine tüketilebilecek çok daha fazla alternatif gıda geliştirilebileceğini ve bunların gelecekte çok daha yaygın olabileceği belirtiliyor. Araştırmacıların alternatif gıda önerileri içinde; kıyma haline getirilmiş böcek ve çekirgeler, tavuk hücrelerinden elde edilen yumurta akı, varek adı verilen deniz yosunu türü, mantar ve mikroplardan elde edilen protein tozları, yenilebilir su yosunları ve hücrelerden elde edilen süt, et ve orman meyveleri bulunuyor.

Uzmanlar, laboratuvar ortamında üretilen yapay et ve böcek tüketiminin yaygınlaşmasının karbon salımlarını azaltacağını ve doğaya verilen zararın %80’den fazla azaltılabileceğini söylüyor. Bununla birlikte vegan beslenmenin de benzer oranda çevre dostu olduğu ancak yeni gıdaların protein açısından çok daha zengin olduğu da araştırmanın bir diğer konusu. Araştırmacılar, özellikle diyet yapmak isteyen kişilerin bu tarz besinler yardımıyla çok daha kolay bir şekilde kilo verebileceğini veya kas yapabileceğini vurguluyor. Tabii ki araştırma ekibi, insanların beslenme alışkanlıklarında bu kadar radikal bir değişiklik yapmalarının kısa sürede çok mümkün olmadığının farkında. Yine de bu gıdalar, gelecekte çok daha normal bir hale gelebilir.

Konuyla ilgili çok sayıda uzman da araştırmanın oldukça faydalı olduğunu ve tüketilebilecek yeni gıdaların umut verici olduğunu söylüyor. Daha önceki yazılarımızda sizlere vegan beslenmenin sadece insanlar için değil köpekler için de oldukça faydalı olduğundan bahsetmiştik. Yeni araştırma gösteriyor ki en az vegan beslenmek kadar faydalı yeni beslenme çeşidi yakında tüm dünyayı etkisi altına alabilir. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni gıdaları denemek ister miydiniz?