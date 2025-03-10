Signal başkanı Meredith Whittaker, son dönemde popüler olan yapay zekâ ajanlarının ciddi tehlike barındırdığını söyledi.

Popüler mesajlaşma uygulaması Signal'in başkanı Meredith Whittaker, yapay zekâ ajanlarının güvenlik ve gizlilik açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti.

SXSW’de konuşan Whittaker, bu araçların dört bir yandan pazarlanmasına rağmen, kullanıcı verilerine derinlemesine erişim gerektirdiğini ve bunun büyük tehlikeler doğurabileceğini vurguladı.

Yapay zekâ ajanları tüm verilerinize erişebiliyor

Bir yapay zekâ ajanının sizin için bir konser bileti almasını istediğinizde tarayıcınıza, kredi kartı bilgilerinize, takviminize ve mesajlarınıza erişmesi gerekiyor. Bu da tek bir görev için bile yapay zekâ ajanının kişisel ve finansal verilerinize geniş kapsamlı erişim sağlayabileceği anlamına geliyor.

Signal gibi uçtan uca şifrelemeye sahip platformların bile yapay zekâ ile entegre olması durumunda gizliliğin tehdit altında olacağını söyleyen Whittaker, bu ajanların çoğu zaman verileri bulut sunucularına göndererek işlediğine dikkat çekti.

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