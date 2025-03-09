İş yerlerindeki yapay zekâ benimsenme oranını ve en çok kullanılan yapay zekâ aracını ele alan yeni bir araştırma yayımlandı.

Yeni bir rapora göre ChatGPT, bireysel kullanımların yanı sıra iş dünyasında da en popüler yapay zekâ aracı olmaya devam ediyor.

DeskTime tarafından yapılan ve Ocak 2023-Aralık 2024 dönemini kapsayan araştırmaya göre ChatGPT global çapta ofislerin %75,9'unda aktif olarak kullanılıyor. Hindistan, %92’lik kullanım oranıyla başı çekerken, ABD’de bu oran %72’ye ulaşmış durumda.

ChatGPT, ofislerin %75,9'unda kullanılıyor

Araştırma, ABD’de ChatGPT kullanımının artmaya devam ettiğini ancak daha yavaş bir hızda ilerlediğini gösteriyor. 2023’te %68 olan benimsenme oranı 2024’te %72’ye yükselirken, çalışanların bireysel kullanımı ise %17’den %28,3’e çıktı.

Bu durum, bireysel seviyede yapay zekâya olan ilginin arttığını ancak kurumsal düzeyde daha temkinli bir yaklaşım benimsendiğini ortaya koyuyor.

Birçok şirket ChatGPT kullanımına sınırlama getiriyor

Yapay zekâ kullanım oranları yıl boyunca dalgalanma gösterdi. Ocak 2024’te %63’e düşen benimsenme oranı, Ekim ayında %81’e yükseldi. Mevsimsel iş yoğunluğu, şirket politikaları ve otomasyona yönelik tutum değişikliklerinin bu dalgalanmada etkili olduğu düşünülüyor.

Ancak her ne kadar yapay zekâ araçları yaygınlaşsa da yeni iş yerlerinde ChatGPT'nin benimsenme hızının yavaş olduğu gözlemleniyor. Büyük şirketlerin veri güvenliği ve gizlilikle ilgili endişeleri nedeniyle kısıtlamalar getirdiği de bilinen bir gerçek. Apple, Amazon ve Bank of America gibi dev firmalar, ChatGPT kullanımına sınırlamalar koyan şirketler arasında.

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