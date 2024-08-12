Silikon Vadisi, teknoloji dünyasının en tanınmış merkezlerinden biri. Peki, Silikon Vadisi adını nasıl aldı ve "silikon" ne anlama geliyor?

Silikon Vadisi, teknolojinin öncüsü olan dev şirketlerin merkezi diyebiliriz. Büyük şirketlerin de içinde bulunduğu bu yerin ismi, ilk bakışta kabul edelim ki biraz garip gelebiliyor.

Sahiden, ismindeki silikon ifadesi ne anlam ifade ediyor olabilir ki?

Silikon Vadisi, " Valley of Heart's Delight" yani “Kalbin Hazzı Vadisi” olarak biliniyordu.

Silikon Vadisi'nin bugünkü hâlini alması 1950'lere dayanıyor. O dönemde San Francisco Körfez Bölgesi'nin güneyi "Kalbin Hazzı Vadisi" olarak adlandırılıyordu. Bu isim, bölgedeki sayısız meyve bahçesi ve olgunlaşan meyvelerden ilham alarak verilmişti.

Ancak 1950'lere gelindiğinde silikon çip üreticileri ve yenilikçiler, bölgeye akın etmeye başladı. Silikon çipler, yarı iletken endüstrisinin vazgeçilmez bir bileşeniydi ve o dönemde bilgisayarlar, cep telefonları, yazıcılar, oyun cihazları ve hatta hesap makinelerinde kullanılıyordu.

Peki Silikon Vadisi ismi nasıl ortaya çıktı?

Her ne kadar silikon çip endüstrisi bölgede gelişse de Silikon Vadisi adı resmî olarak yaklaşık 20 yıl sonra ortaya çıktı. Ancak bu ismi kimin bulduğu hâlâ tam olarak bilinmiyor.

Don Hoefler, 1971 yılında Electronic News tabloidinde Silikon Vadisi'nin yarı iletken endüstrisi hakkında bir köşe yazısı yazarak bu ismi popülerleştiren kişi olarak bilinir.

Hoefler'in çalışma arkadaşı James Vincler'a göre Hoefler, bu terimi ilk kez öğle yemeğinde bir pazarlamacıdan duydu. Pazarlamacı, Santa Clara Vadisi'ne "Silikon Vadisi" olarak atıfta bulunmuştu.

Adı nasıl yayıldı?

Hoefler, sonraki üç hafta boyunca Santa Clara'daki silikon bilgisayar çip endüstrisi üzerine bir seri yazı kaleme aldı. Her bir yazı "Silikon Vadisi ABD" başlığıyla yayımlandı. İsim, kısa sürede benimsendi.

Hoefler, sadece Silikon Vadisi ismini popülerleştirmekle kalmadı aynı zamanda Kuzey Kaliforniya teknoloji endüstrisini, ayrı bir topluluk olarak ele alan ilk yazarlardan biri oldu.

Yazar Michael S. Malone, Hoefler'in 1970'lerdeki Silikon Vadisi'ni kapsayan yazılarının, bölgenin yenilikçi niteliklerinin gelişmesinde temel bir rol oynadığını söylüyor.

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