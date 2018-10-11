'Michael Kasırgası' Uzaydan Kurukafa Gibi Görünüyor

Uzmanlar tarafından son yüzyılın en büyük kasırgası olarak adlandırılan Michael Kasırgası, sebep olduğu yıkımın yanında korkutucu bir görüntüye de ev sahipliği yapıyor.

Şu sıralar ABD'nin Florida kıyıları Michael Kasırgası alarmına geçmiş durumda. Saatteki hızı 250 km'yi bulan rüzgar ve şiddetli yağış sonunda karaya ulaştı. Uzmanların 4. kategori kasırga (tahrip gücü yüksek) olarak nitelendirdiği kasırga nedeniyle 370 bin insan için tahliye kararı verildi.

Çok kısa bir süre içerisinde 5. kategori olması beklenen Michael Kasırgası'nda daha şimdiden 13 kişi hayatını kaybetti. Verilen tahliye kararının muhtemelen uygulanamayacağı belirtilirken, insanların evlerinde kalması ve kesinlikle dışarı çıkmaması öneriliyor.

Gelelim bu haberin konusuna. Florida'da meterolog olarak çalışan Jim Dickey, bugün resmi Twitter sayfası aracılığıyla kasırganın yakından çekilmiş harita görüntüsünü paylaştı. Kasırganın ısı haritası ciddi bir biçimde kurukafayı andırıyor.

Kasırganın Uzaktan Çekilmiş Görüntüsü

Yakınlaştırılmış 'Kurukafa' Görüntüsü'

Yaşanan bu doğa olayı günden güne daha korkunç ve mistik bir hal alıyor. Önceleri küçük bir tropik fırtına olarak başlayan fırtına, daha sonrasında Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişinin canına mal olmuştu. Florida kıyılarının kasırgadan nasıl etkileneceği de şu an merak konusu.