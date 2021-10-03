Şimdiye Kadarki En Büyük Kuyruklu Yıldız Tespit Edildi

Evrenin genişliğini incelemeyi hedefleyen bir grup bilim insanı, şimdiye kadarki en büyük kuyruklu yıldızı keşfetti. Hızla Güneş Sistemi'ne doğru ilerleyen gök cisminin 2031'de Satürn'ün yörüngesinin dışına yerleşeceği düşünülüyor.

New York Cornell Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre şimdiye kadar keşfedilenlerden çok daha büyük bir kuyruklu yıldız tespit edildi. Bernardinelli-Bernstein olarak adlandırılan kuyruklu yıldızın yaklaşık 10 yıl içinde güneş sistemimize gireceği düşünülüyor.

Şimdiye kadar keşfedilen yıldızlardan 1000 kat daha büyük olduğu düşünülen Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı en az 100 kilometre genişliğe sahip. Gökbilimciler tarafından daha önce cüce gezegen olduğu düşünülmüştü ama devam eden gözlemlerle bu dev gök cisminin bir kuyruklu yıldız olduğu fark edildi.

Bernardinelli-Bernstein 2031'de Satürn'ün yörüngesinin dışına yerleşecek

Bu devasa kuyruklu yıldızı tespit edebilmemizi sağlayan projenin temelleri 2013 yılında atıldı. Evrenin genişlemesini inceleyen Dark Energy Survey (DES) Ağustos 2013 ile Ocak 2019 tarihleri arasında yürütülen çalışmada pek çok önemli veri elde edildi. Gökbilimciler araştırma sırasında 300 milyon galaksiyi haritaladı ve Neptün’ün yörüngesinin ötesinde 800’den fazla önceden tanımlanmayan nesne keşfetti. Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı bu nesnelerden yalnızca biriydi.

Bu kuyruklu yıldızın daha çok dikkat çekmesinin en önemli sebebi, şimdiye kadar keşfedilenlerden 1000 kat daha büyük olması ve hızla Güneş Sistemi’ne doğru ilerlemesiydi. Araştırmacıların daha önce cüce gezegen olduğunu düşündükleri cismin kuyruklu yıldız olduğunu anlamak için daha detaylı incelemeler yapmaları gerekti.

Araştırmacılardan Gary Bernstein, "Belki de şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı keşfetme ayrıcalığına sahibiz. Bernardinelli-Bernstein insanlara yaklaşırken ve dönüşürken evrimini izleyebilmek için yeterince erken yakaladık" dedi. Araştırmaya göre Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı 2031’de Satürn’ün yörüngesine girecek. Şu anda bu kuyruklu yıldız Dünya’dan, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 29 katı kadar uzaklıkta yer alıyor. 10 yılın sonunda bulunacağı en yakın konuma yerleşerek yörüngeye girecek bu devasa kaya parçasının Dünya için bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.