Sinema Tarihindeki En Pahalı 10 Silinmiş Sahne

Sinema tarihinde büyük prodüksiyonlar sonucu üretilmiş ve büyük başarılar kazanmış filmler, pahalı ve silinmiş sahneleriyle de ünlüdür. Die Hard 2'den X-Men'e, World War Z'den Superman'e kadar çok sayıda filmin milyonlarca dolarlık silinmiş sahnesi bulunuyor. Biz de sizler için bu sahneleri derledik.

Büyük bütçeli sinema filmlerini çekmek, en iyi zamanlarda bile çok zordur. Yapım ne kadar planlandığı gibi giderse gitsin, filmin montajı süreci başlayınca çok sayıda sahnenin aslında filme uygun olmadığı düşünülür ve yönetmen tarafından atılır.

Sahneler çeşitli nedenler silinebilir: Belki oyuncular beklenen kimyayı tutturamamıştır, belki sahne test için izlettirilen izleyiciler tarafından beğenilmemiştir, hatta belki de gerçek hayatta yaşanan gelişmeler nedeniyle yönetme yapım sonrasında bazı sahneleri atmak zorunda kalabilir.

Oldukça masraflı ve film için kritik önemdeki sahneler sinema tarihinde sıklıkla silinmiştir. İşte sinema tarihinde silinen gelmiş geçmiş en pahalı 10 sahne:

10. Oz Büyücüsü Jitterbug Dansı: 80.000 dolar

1939 yapımı Oz Büyücüsü'nün yapımı tamamlandığında, filmin tamamı 2 saat civarındaydı. Ancak o yıllarda bir film genellikle 90 dakika civarında oluyordu. Bu nedenle yönetmen Victor Fleming filmdeki 20 dakikalık sahneyi kesmek zorunda kaldı.

Bu nedenle yönetmen bazı müzikal sahnelerini filmden çıkardı. Bunlardan en önemlisi "The Jitterbug" olarak bilinen sahneydi. Bu sahnenin atılması özellikle acı vericiydi çünkü çekimi 5 hafta süren sahnenin toplam bedeli 80 bin dolardı. Filmin o dönemki maliyetinin 2,8 milyon dolar olduğu düşünülür ve enflasyon hesabıyla günümüze uyarlanırsa, sahnenin değeri daha iyi anlaşılabilir.

9. Die Hard 2: Silinen ürün yerleştirme: Yaklaşık 150.000 bin dolar

Bu biraz tuhaf bir mesele. Die Hard 2'nin çekimleri başlamadan önce Fox, Black & Decker'la filmde markanın yeni şarjlı matkap ürünün yerleştirilmesi konusunda 20 bin dolara anlaşmaya vardı. Bruce Willis'in canlandırdığı John McClane, ilgili sahnede bir havalandırma ızgarasını yeni şarjlı matkapla delecekti.

Buna rağmen yönetmen Renny Harlin, nihayetinde bu sahneyi filme koymamaya karar verdi. Black & Decker, bu durumdan filmin gösterime girişinden üç gün önce haberdar olunca, Fox'a 150 bin dolarlık tazminat davası açtı. Fox, kamuoyuna duyurmadığı bir meblağı şirkete ödeyerek konuyu kapattı.

8. The Raid 2, çete savaşı sahnesi: Yaklaşık 270.000 dolar

Gareth Evans'ın 4,5 milyon dolara çektiği devam filmi The Raid 2, 150 dakikalık efsanevi film için birçok sahneyi kesmek durumunda kalmıştı. Bunlardan en ünlüsü, "çete savaşı" olarak bilinen sahneydi. Tempo sorunları nedeniyle çıkarılan ve çekimleri 6 gün süren bu sahne 270 bin dolara mal olmuştu.

7. Ghostbusters, Chris Hemsworth dansı: 1-2 milyon dolar

Paul Feig'in 2016 yapımı Ghostbusters filmi, birçok açıdan hayal kırıklığı yaratmıştı. Çok sayıda pahalı yeniden çekim yapan yönetmenin en büyük fiyaskosuysa, Chris Hemsworth'ün canlandırdığı resepsiyoncu Kevin karakterinin Times Meydanı'nda The Bee Gees'in 'You Should Be Dancing' şarkısıyla birlikte yaptığı dans sahnesi oldu. 2 gün süren ve çok sayıda yardımcı oyuncunun da yer aldığı sahnenin maliyetinin 1 ila 2 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

6. Gangster Squad, Sinema çatışması sahnesi: Birkaç milyon dolar

Bir dönem filmi olan suç-gerilim türündeki Gangster Squad, filmin iç dinamikleri nedeniyle değil, gerçek yaşamda meydana gelen olaylar nedeniyle önemli ve maliyetli bir sahneden mahrum kalmıştı. ABD'nin Colorado eyaletindeki Aurora kentinde yer alan bir sinemada yaşanan katliam sonucunda 12 kişi yaşamını yitirince, birkaç milyon dolara mal olan sinemada çatışma sahnesi filmin vizyonlarda gösterilen nihai halinden çıkarılmıştı.

5. X-Men: Days Of Future Past'teki Rogue karakterinin sahneleri: En az 5 milyon dolar

X-Men: Days of Future Past'teki sıçramalı hikâye anlatımı ve karakterlerin genç ve yaşlı hallerinin bir araya getirilmesi, yönetmen Bryan Singer'ı birçok sahneyi silmeye mecbur bıraktı. Singer'ın sildiği sahnelerin çoğundaysa Anna Paquin tarafından canlandırılan Rogue karakteri yer alıyordu. 126 gün süren filmin çekimlerinden atılan sahnelerin çekiminin 5 gün sürdüğü düşünülürse Paquin'in sahnelerinin değerinin 5 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

4. Little Shop Of Horrors'daki insan yiyen bitki ordusu sahnesi: 5 milyon dolar

Frank Oz'un 1986 yılında tekrar çektiği efsane korku-komedi filmi Little Shop Of Horrors'ta, filmi test için izleyen seyirciler, son sahneden hoşnut kalmadı. 23 dakikalık bu son sahne, 25 milyon dolarlık maliyete sahip filmin 5 milyon dolarının çöpe atılmasına neden oldu.

3. Superman Returns'deki orijinal Kripton açılış sahnesi: 10 milyon dolar

Burada da başrolde yine yönetmen Bryan Singer var. Singer, Superman Returns filmi için birden fazla açılış sahnesi çekti. Bu sahnelerde birinde Brandon Rout'un canlandırdığı Superman, Kripton'ın kalıntılarını araştırıyordu. 10 milyon dolarlık ve 6 dakikalık bu sahne, mısır seven sinema izleyicisi için enerjik bir giriş olmayacağı düşüncesiyle filmden çıkarıldı.

2. All The Money In The World'deki Kevin Spacey sahneleri: 10 milyon dolar

Ridley Scott'ın John Paul Getty III'ün kaçırılması olayını anlattığı filminin gösterime girmesinden 2 ay kadar önce, ünlü oyuncu Kevin Spacey hakkında cinsel saldırı iddiaları gündeme geldi. Petrol zengini yaşlı J. Paul Getty'yi oynayan Spacey'nin sahneleriyse halihazırda çekilmişti. Scott, filmin gösterime giriş tarihine erteleyip Spacey hakkındaki fırtınanın dinme ihtimaline bel bağlamak yerine, ünlü oyuncunun sahnelerini çıkarmayı tercih etti. Spacey yerine Christopher Plummer oynarken, Spacey'nin sahnelerinin maliyeti 10 milyon dolardı.

1. World War Z'den çıkarılan son bölüm: 25 milyon dolar

Sinema tarihindeki hiçbir silinmiş sahne, World War Z'deki yaklaşık 40 dakikalık sahne kadar pahalı olmamıştır. Atılan sahnede, Brad Pitt'in canlandırdığı Gerry karakteri, Kudüs'ten Rusya'ya gidiyor, sakal bırakıyor ve zombilerin soğukta öldürülebileceğini keşfediyordu. Eşiyle telefonda konuşarak onun güvende olduğunu anlayan Gerry, yine eşinin başka biriyle duygusal bir ilişki geliştirdiğini anlıyordu. Atılan bu sahnenin toplam değeri tam 25 milyon dolardı.