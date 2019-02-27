Nefesiniz Kesilecek: World War Z'den Yeni Oynanış Videosu

Nisan ayında oyuncularla buluşacak olan World War Z için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Video, oyunun ne kadar dinamik ve hareketli olacağını açık bir şekilde gösteriyor.

Saber Interactive, aksiyon macera oyunu World War Z için yeni bir tanıtım ve oynanış videosu yayınladı. ‘Zombiler Geliyor’ başlıklı video, World War Z’nin oyuncuları nasıl bir aksiyon çemberine alacağını çok iyi bir şekilde gösteriyor.

Saber’in dinamik Swarm Engine motoru kullanılarak geliştirilen World War Z, olağanüstü bir aksiyon deneyimi sunmak için yüzlerce kana susamış zombiyi aynı anda oyuncuların üzerine salmayı vadediyor.

Oyuncular altı farklı sınıfa ayrılmış silahları, patlayıcıları, başlıkları ve tuzaklardan birini seçerek 4 kişilik ekipleri ile nefes kesen bir mücadelenin içine girecekler. Oyuncular hem zombiler, hem de diğer ekiplerle aynı anda mücadele verecekler (PvPvZ).

Sinema filmi ile ‘Zombi filmi böyle olur’ dedirten World War Z, 16 Nisan’da PC oyuncuları ile buluşacak. Oyun için yayınlanan tanıtım videoları, aksiyon macera oyunu severlerin beklentilerini fazlasıyla yükseltiyor.