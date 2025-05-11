Absürt hikâyesiyle dikkat çeken Sir Whoopass: Immortal Death, PS5 ve Xbox Series için dijital olarak satışa sunuldu.

2022’de PC için yayımlanan aksiyon RPG türündeki Sir Whoopass: Immortal Death, artık PS5 ve Xbox Series’te oynanabilir hâle geldi. Oyunun konsol sürümleri, mizahi anlatımı ve açık dünya yapısıyla dikkat çekiyor.

Aurora Punks ve Atomic Elbow tarafından geliştirilen Sir Whoopass: Immortal Death, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcıları için dijital olarak satışa sunuldu.

Sir Whoopass: Immortal Death PS5 ve Xbox'ta

Oyunun hikâyesinde klasik bir kahramanlık anlatısından uzaklaşıp absürt olaylara ve esprili diyaloglara odaklanıyor. Oyuncular, istemeden dünyayı kaosa sürükleyen Sir Whoopass karakterinin kontrolünü alıyor ve bu karmaşayı düzeltmek için “The Immortal” adlı düşmanla yüzleşiyor.

Oyunun temel sürümü 17,99 dolarlık fiyatla satışa sunuldu. “Threads of Mass Whoopery” adlı özel içerikleri içeren Deluxe sürüm ise 19,99 dolar karşılığında oyuncularla buluşturuldu.

Weirdwood isimli hayali bir evrende geçen oyun, keşif temelli yapısıyla birlikte mizah unsurlarını da öne çıkardı. Ragdoll fiziklerine dayalı çatışma sahneleri, farklı düşman tipleri ve dikkat çeken yan görevlerle bir araya getirildi. PS5 ve Xbox Series sürümleri için performans geliştirmeleri yapıldı ve kontroller konsollara özel şekilde uyarlandı. Sir Whoopass: Immortal Death, mizahi dili ve konsol desteği sayesinde oyunseverlere aksiyon RPG türünde farklı bir deneyim yaşatacağa benziyor.