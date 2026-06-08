Apple’ın yeni Siri AI deneyimi, Avrupa Birliği’nde iOS 27 ve iPadOS 27 ile kullanıma sunulmayacak. Şirket, bu kararın DMA düzenlemeleri nedeniyle alındığını söylerken, iPhone ve iPad kullanıcıları yeni Siri özellikleri için beklemek zorunda kalacak.

Apple, Siri’yi yıllar sonra gerçekten daha akıllı hâle getirecek yeni Siri AI deneyimini duyurdu ancak Avrupa’daki kullanıcılar için işler biraz karıştı. Şirket, iOS 27 ve iPadOS 27 çıktığında bu özelliklerin Avrupa Birliği’nde iPhone ve iPad’lere gelmeyeceğini açıkladı.

Bu kararın arkasında teknik bir eksiklikten çok, Apple ile Avrupa Birliği arasındaki düzenleme gerilimi var. Apple’a göre Dijital Pazarlar Yasası kapsamında istenen bazı şartlar, kullanıcı gizliliği ve cihaz güvenliği açısından ciddi riskler doğurabilir.

iPhone ve iPad Kullanıcıları Bazı Özellikleri Bekleyecek

Apple’ın açıklamasına göre Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar, yeni Siri AI özelliklerini iOS 27 ve iPadOS 27 ile kullanamayacak. Buna karşılık aynı kullanıcılar macOS 27, visionOS 27 ve watchOS 27 tarafında Siri AI’a erişebilecek.

Ertelenen özellikler arasında konuşmaları yeniden açmaya yarayan özel uygulama, gelişmiş Visual Intelligence deneyimi, yazma araçları, Kamera içinde Siri modu ve WWDC26’da gösterilen diğer yeni Siri AI yetenekleri bulunuyor.

Apple, Gizlilik Konusunda Geri Adım Atmak İstemiyor

Apple, Siri AI’ın cihaz içi işlem ve Private Cloud Compute altyapısıyla gizlilik odaklı çalıştığını söylüyor. Şirkete göre AB’nin DMA yorumu, diğer sanal asistanlara kullanıcı verilerine ve uygulamalara çok geniş erişim verilmesini gerektirebilir.

Apple bu sorunu çözmek için “Trusted System Agent” adlı bir ara sistem önerdiğini belirtiyor. Bu yapı, farklı asistanların Siri AI benzeri yeteneklere daha güvenli erişmesini sağlayacaktı ancak Apple’a göre Avrupa Komisyonu bu öneriyi kabul etmedi.

Siri AI’ın Avrupa’ya Ne Zaman Geleceği Belirsiz

Apple, Avrupa Birliği ile görüşmeye devam edeceğini söylüyor ancak iPhone ve iPad için şu an net bir tarih vermiyor. Yani Avrupa’daki kullanıcılar, yeni Siri deneyimini mobil cihazlarında kullanmak için belirsiz bir süre daha bekleyecek.

Bu gelişme, yapay zekâ özelliklerinin artık sadece donanım ya da yazılımla sınırlı olmadığını gösteriyor. Apple için Siri AI büyük bir adım olabilir ancak Avrupa’da bu adımın ne zaman atılacağı şimdilik tamamen düzenleyici süreçlere bağlı.