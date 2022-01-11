Şirketler ve Kurumlar da Kur Korumalı TL Hesabı Açabilecek

TCMB'nin yayımladığı iki tebliğ ile kur korumalı TL mevduat hesapları uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, ülkemizdeki yerleşik tüzel kişilikleri doğrudan ilgilendiriyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) iki yeni tebliği yer aldı. Bu tebliğler, birkaç hafta önce hayatımıza giren kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgiliydi. Yetkililer, yayınlanan tebliğler ile parasını TL'de tutanların destek almasını sağlayan ekonomi paketinin kapsamını genişletmiş oldular.

TCMB'nin ilk tebliğine göre Türkiye'deki yerleşik tüzel kişiler de kur korumalı TL mevduat hesaplarında para tutabilecekler. Yani artık şirketler de bireysel yatırımcılar gibi TL üzerine yatırım yapıp, kur farkını hazine garantisi altına sokabilecekler. Tüzel kişilerin vade süresi 6 ay ya da 12 ay olarak belirlenmiş durumda.

Bankalar, kara para aklama durumu olup olmadığını takip edecek

TCMB'nin ikinci tebliğinde ise altın hesaplarından dönüştürülen TL mevduat hesapları ile ilgili önemli bir noktaya yer veriliyor. Bu tebliğe göre bankalar, yapılan her türlü işlemin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmasını sağlayacak, süreci başından sonuna kadar takip edecekler.

Bilmeyenler için, hayatımıza yeni giren kur korumalı TL mevduat hesaplarının ne anlama geldiğini anlatalım: Ülkemizdeki gerçek veya tüzel kişilikler, ellerindeki döviz ya da altını bankaya götürüp TL'ye çevirecekler. Parasını belirlenen sürelerde vadeye yatıran bu kişiler için vade sonunda bir hesaplama yapılacak. Bu hesaba göre yatırılan paranın döviz ya da altın karşılığındaki değeri o gün için daha yüksekse ve yatırımcı TL nedeniyle zarar etmişse, aradaki açık devletin kasasından karşılanacak...