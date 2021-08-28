Aylardır adını kripto para haberlerinde gördüğümüz ve kripto para piyasasını tek hareketiyle çalkalayan şirketlerin şu anda ne kadar Bitcoin’e sahip olduğunu merak ediyor musunuz? Yeni derlenen ve Tesla gibi tanıdık isimlerin de yer aldığı ‘en fazla Bitcoin’e sahip şirketler’ listesi merakınızı giderebilir. Hiç şaşırmayacağınız bir spoiler verelim: İlk sırada Microstrategy var.

Bu sene kripto para piyasasında yaşanan ve herkesin bu piyasayla yakından ilgilenmesine neden olan hızlı yükseliş, gücünü çoğunlukla bu konuyla ilgili şirketlerden aldı. Piyasada düşüş yaşandığında ise bol keseden kripto para alıp fırsattan istifade edenler, yine bu şirketler oldu. En çok tercih ettikleri birim ise, yüklü miktarda yatırım yapıldığında uzun vadede iyi sonuç verdiği düşünülen; ‘HODL’cuların vazgeçilmezi Bitcoin oldu.

Peki bu şirketlerin şu anki kripto varlıkları ne durumda? Hangisi ne kadar Bitcoin’e sahip? Yakın zamanda derlenen veriler, açık ara liderliği Microstrategy’nin yaptığı 5 isimlik listenin oluşmasını sağladı. Gelin göz atalım.

Microstrategy: 108 bin 992 Bitcoin (44 milyar 312 milyon 921 bin TL)

Microstrategy, bu sene kripto para haberlerinde Elon Musk’tan sonra en çok karşımıza çıkan isim oldu. Bunun nedeni, şirketin Bitcoin düşüşlerinde oldukça yüklü miktarlarda; yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin yatırımları yapması oldu. Tüm Bitcoin’lerini tanesi ortalama 26 bin dolardan satın alan yazılım şirketi, şu anda 108 bin 992 adet Bitcoin’i kasasında tutuyor.

Tesla: 42 bin 902 Bitcoin (17 milyar 442 milyon 683 bin TL)

Elektrikli otomobil sektörünün ileri gelen ismi Tesla, bu senenin şubat ayında yüklü miktarda Bitcoin satın almıştı. Bu yatırım açıklandıktan sonra, şirketin sahibi Elon Musk’ın da tweet’leriyle Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasası; oldukça hızlı bir yükselişe geçmişti. 2021’in ilk yarıyılında gelirinin büyük bir kısmını bu şekilde elde eden şirket, bir süre sonra Bitcoin’lerinin bir kısmını sattı. 31 Mart’ta elde edilen son verilere göre Tesla, 42 bin 902 Bitcoin’e sahip.

Galaxy Digital Holdings: 16 bin 400 Bitcoin (6 milyar 667 milyon 754 bin TL)

Michael Novogratz’ın kurduğu ve kripto varlıklara odaklanan yatırım şirketi Galaxy Digital Holdings, kendi alanının gerektirdiği üzere uzun süre Bitcoin yatırımlarına devam etti. 31 Mart’ta şirketin dijital kasasında 16 bin 400 adet Bitcoin vardı.

Voyager Digital: 12 bin 260 Bitcoin (4 milyar 984 milyon 553 bin TL)

Kripto para ticaret uygulaması Voyager Digital’ın CEO’su Steve Ehrlich, kripto paraların bu sene popülerleşip ana akıma dahil olacağını tahmin etmişti. Bu öngörüyle önce davranan şirket,

‘Bitcoinworldwide.com’un verilerine göre şu anda 12 bin 260 Bitcoin’e sahip.

Square: 8 bin 27 Bitcoin (3 milyar 263 milyon 540 bin TL)

Twitter CEO’u Jack Dorsey’nin kurucu CEO’luğunu yaptığı bir diğer şirket olan Square, bu sene başında Bitcoin’in temiz enerjinin geleceğinde oynadığı aktif rolü anlatan bir rapor yayınlamıştı. Uzun süredir kripto paralarla içli dışlı olan şirket, şu anda 8 bin 27 Bitcoin’e sahip.