Şirketlerin %63'ü Ek Ücret Zammı Yapmayı Planlıyor

İnsan kaynakları şirketi Mercer ve insan yönetimi derneği PERYÖN tarafından yürütülen yeni bir anket, şirketlerin %63'ünün ek ücret artışı planladığını ortaya koydu. Bu artışı en çok gerçekleştirecek sektörün ise kimya olduğu belirtildi.

Yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki oynaklıklar gibi sebepler ve yaşam pahalılığının artmasından dolayı şirketlerin çalışan ücretlerinde nasıl artışlar yapmayı planladığı merak konusuydu. Şimdi ise insan kaynakları şirketi Mercer ve insan yönetimi derneği PERYÖN tarafından ortak olarak yürütülen bir çalışma, konuyla ilgili verileri ortaya koydu.

‘Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’ ismi altında yürütülen anketin sonuçları, farklı alanlardan firmaların nasıl ücret artışı planladığını gösterdi. 16 sektörden 464 firmanın katıldığı çalışma, 2022 yılında şirketlerin ortalama %58’lik ücret artışı gerçekleştireceğini ortaya koydu.

Firmaların %63,9’u ek ücret artışı planlıyor

Bunun yanı sıra anket, şirketlerin %63,9’unun ek ücret artışı uygulayacağını da belirtti. Yabancı ve yerli sermayeleri de inceleyen çalışmanın sonuçlarında yabancı şirketlerde bu oranın %70,7, yerlilerde ise %53,3 olduğu gözlemlendi.

Ücret artışını en çok uygulayacak sektörlerle ilgili verilerin de elde edildiğini eklemeden geçmeyelim. Buna göre kimya sektörü %83,3 ile bu konuda ilk sırada yer alacak. Kimyayı ise %78,3 üretim dışı, %75 otomotiv tedarik sanayi ve %67,7 ile üretim takip edecek. Firmaların ek ücret artışının kaynağını bir sonraki yılın bütçesinden sağlamayı planladığı da gelen haberler arasında bulunuyor.

Ayrıca artış bütçesinin otomotiv sektöründe olacağının da anketle birlikte ortaya çıktığı belirtildi. Bu sene içinde firmaların %85’lik kısmının ek ücret artışını bir kez, %12’sinin iki kez, yüzde %2,4’ünün ise üç kez yapmayı planladığı aktarıldı. Son olarak firmaların geçmiş ayların enflasyonu dikkate aldığını kaydeden anket sonuçları, şirketlerin %41’inin ek ücret artışını temmuz, %19,8’inin nisan, %10’unun da haziran ayında yapmayı düşündüğünü gösterdi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.