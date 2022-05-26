TRT Payı Zammı Akıllı Telefon Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

26 Mayıs tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni TRT bandrol payı, tüm elektronik ürünler gibi akıllı telefon fiyatlarını da etkileyecek. Biz de, TRT bandrolünün hem eski haliyle fiyatlara ne kadar etki ettiğini hem de son zam sonrası ne kadar etkileyeceğini hesapladık.

Türkiye’de teknolojik aletlere erişimimiz döviz kurunun etkisiyle giderek zorlaşırken yakın zamanda bu konuda bir düzenleme yapılacağı paylaşılmıştı. Bugünse teknolojik aletlerde uygulanan vergi kalemlerinden birine yeni bir zam daha geldiği açıklandı.

26 Mayıs tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte TRT bandrol ücretlerine yeni bir zam geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte TRT payı cep telefonlarında %10’dan %12’ye, akıllı saatlerde %8’den %14’e, bilgisayar ve tabletlerde %2’den %4’e ve MP3/MP4 çalar, ev sinema sistemleri vb. cihazlarda %8’den %14’e çıkarıldı. Peki, TRT payına gelen yeni zamla birlikte akıllı telefonların fiyatları nasıl değişecek? Gelin, önce mevcut vergilere bakalım.

Akıllı telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında akıllı telefon satın almaya kalkarsanız, akıllı telefonun ülkeye giriş ücreti üzerine uygulanan ve toplam 4 kalemden oluşan vergiyi de karşılamak zorundasınız. Bu vergiler, akıllı telefonlarda şu şekilde uygulanıyor:

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) – Baz fiyatı 1.500 TL ve altıysa: %25 1.500 TL – 3.000 TL arasındaysa: %40 3.000 TL ve üzerindeyse: %50

Katma Değer Vergisi (KDV) - %18

TRT Bandrol Ücreti - %10 (%12’ye çıkarıldı)

Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi - %1

*Ancak bu noktada önemli bir detayın altını çizmemiz gerekiyor. Mevcut vergilendirme sistemi gereği yukarıda sıralamış olduğumuz vergiler toplanarak değil, birbirleriyle çarpılarak hesaplanıyor. Dolayısı ile bir akıllı telefon alırken yalnızca cihazın vergilerini değil, cihaza uygulanan vergilerin vergisini de ödüyoruz.

10.000 TL’lik bir akıllı telefona ne kadar zam gelecek?

Yukarıdaki vergi kalemleriyle birlikte piyasada satılan herhangi bir 10.000 TL’lik akıllı telefonun fiyatı, TRT bandrol ücretindeki zamla birlikte şu şekilde değişecek:

Telefon şu anki ücreti: 10.000 TL

10.000 TL %10’luk TRT payı olmadan fiyatı: 9.090 TL (ÖTV, KDV ve Kül. Bak. dahil)

9.090 TL (ÖTV, KDV ve Kül. Bak. dahil) %12 TRT payıyla telefonun yeni ücreti: 10.180 TL (+180 TL)

iPhone 13 almak için 344 TL daha fazla ödeyeceksiniz!

iPhone 13: iPhone 13 (baz model) ücreti: 18.999 TL Yeni TRT payıyla ücreti: 19.343 TL (+344 TL)

Samsung Galaxy S22: Samsung Galaxy S22 (baz model) ücreti: 15.999 TL Yeni TRT payıyla ücreti: 16.289 TL (+290 TL)

Xiaomi Mi 12: Xiaomi Mi 12 (baz model) ücreti: 20.999 TL Yeni TRT payıyla ücreti: 21.380 TL (+381 TL)



Zammın fiyatları ne kadar etkileyeceği şirketlere de bağlı:

TRT bandrolü kesintisinde yapılan yeni düzenlemenin telefon fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı konusu henüz kesin değil. Vergiyle birlikte şirketlerin her bir telefon satışından elde ettikleri kâr da, yukarıda belirlediğimiz seviyelerle aynı şekilde azalacak. Bu kâr kaybını telafi etmek için telefon fiyatlarına aynı oranda zam yapıp yapmamalarıysa şirketlere ve satıcılara bağlı bir durum.

19 Nisan'da ÖTV düzenlemesi yapılmıştı: