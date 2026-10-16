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Şişecam'dan Togg T10F'e Akıllı Cam Tavan: Tavan Perdesine İhtiyaç Kalmayabilir!

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Şişecam'ın Togg T10F için bölgesel olarak karartılabilen, PDLC teknolojili bir akıllı cam tavan geliştirdiği belirtiliyor. Sistem hayata geçirilirse fiziksel tavan perdelerinin yerini elektronik kontrollü bir cam alabilir.

Şişecam'dan Togg T10F'e Akıllı Cam Tavan: Tavan Perdesine İhtiyaç Kalmayabilir!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yüzde 100 Yerli platformunun aktardığı bilgilere göre Şişecam, Togg T10F için akıllı cam tavan teknolojisi geliştirdi. Sistemin hayata geçirilmesiyle mekanik tavan perdelerine ihtiyaç kalmayabileceği ve camın otomobilin elektronik sistemleriyle entegre çalışabileceği belirtiliyor.

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PDLC (Polimer Dağılımlı Sıvı Kristal) teknolojisine dayanan sistemin, camın ışık geçirgenliğini elektrik akımıyla değiştirmesi hedefleniyor. Böylece yolcuların güneş ışığını kontrol edebilmesi ve tavanın farklı bölgelerini ayrı ayrı karartabilmesi mümkün olabilecek.

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Şişecam'dan Togg T10F'e Akıllı Cam Tavan: Tavan Perdesine İhtiyaç Kalmayabilir!
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Sesli komutla bölgesel karartma

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Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri, cam tavanın farklı bölgelerinin bağımsız olarak kontrol edilebilmesi. Özel bir elektronik kontrol ünitesiyle otomobilin dijital sistemlerine bağlanması planlanan tavanın, bilgi-eğlence ekranı veya sesli asistan üzerinden şeffaf ya da füme hâle getirilebileceği aktarılıyor.

Şişecam'dan otomotivde yeni bir adım

Projeyle ilgili aktarılan bilgilere göre bu teknoloji, Şişecam'ın orijinal ekipman üreticisi (OEM) seviyesindeki ilk akıllı cam uygulaması olacak. Akıllı cam teknolojisinin otomotive uyarlanması, yerli tedarik zincirinde yeni bir alan açabilir. Ancak sistemin Togg T10F'te ne zaman ve hangi özelliklerle sunulacağına ilişkin ayrıntılar henüz net değil.

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