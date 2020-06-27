Bir Adam, Tutkunu Olduğu Otomobilin Minyatürünü Yaptı

Günümüzde pek çok insan otomobillere olan sevgisini daha çok bir hobi olarak kabul edilen minyatür otomobiller biriktirerek gösteriyor. Sivas’ta yaşayan emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan da o insanlardan bir tanesi. Okurgan, çok beğendiği otomobilin minyatürünü tam 36 senede tamamladı.

Minyatür araç yapımı ve koleksiyonu çoğu otomobil tutkununun ilgi gösterdiği hobilerden sadece biri. Çoğu kişi, daha ucuz ve ulaşılabilir olan bu hobiyi edinerek otomobillere olan sevgisini bir nebze de olsa dindiriyor. Sivaslı emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan da o insanlardan biri olarak hayran olduğu otomobilin minyatürünü tam 36 sene sonunda tamamlamış. 1974 model Chevrolet Impala hayranı olan Okurgan, şu an sahip olamasa bile bir süre kullandığı bu aracın minyatürünü yapmayı başarmış.

Emekli usta Bahattin Okurgan, 1984 yılında başladığı model otomobilin üretimini tam 36 sene sonra tamamlayarak ortaya sevilen klasik otomobilin mükemmel bir minyatürünü çıkarmış. 36 senede tamamlanan bu aracın boyu 104 cm, ağırlığıysa tam 30 kg. Aracın her detayı özenle işlenmiş ve orijinal maket otomobillere taş çıkaracak kadar iyi bir işçilikle üretildiği her hâlinden belli oluyor.

Birebir olması için 9 kere şeklini bozdu:

Şu an 69 yaşında olan Bahattin Okurgan, konuyla ilgili verdiği röportajda, “Arabaya hevesim oldu, yapmak istedim. Elimde numune olduğu için birebir ölçülerini alıp devam ederek yaptım. 1984'ten 2020 yılına kadar yapmaya devam ettim. Arada bazı zamanlar işimin yoğunluğundan dolayı ilgilenemedim. Ölçü üzerinden resimlendirdim. Kartonlarla şablonlarını çıkardım. Ondan sonra diğer malzemelerini hazırladım. Şekillerini vermeye başladım ama ölçüyü tutturmak ve bire bir aynısının olması için 9 kere şekil bozdum. Büyük bir uğraş sonunda böyle bir netice aldım. Koltuklarını kendi elimle yaptım. Kimseden yardım almadan bu arabayı bitirmiş oldum” ifadelerini kullandı.

Yaptığı minyatür araca kendi evinde gözü gibi baktığını ileten Okurgan, tamamen el emeğinden oluşan modelin müzede sergilenmesini istediğini de aktarıyor. Ayrıca emekli usta, isteyen bir koleksiyonere minyatür Chevrolet Impala’yı satabileceğinin de sinyallerini veriyor.