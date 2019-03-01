Günümüzde 2,32 milyar kullanıcıya sahip olan sosyal medya devi Facebook'un, araştırma için birlikte çalıştığı gençlerin sayısı hakkında yalan söylediği ortaya çıktı.

TechCrunch tarafından Ocak ayında yapılan bir araştırmaya göre Facebook’un, gençler de dâhil olmak üzere insanların internet ve telefon kullanımını izlemek için 20 dolar ödediği ortaya çıkmıştı. Facebook, yaptığı bir açıklamada araştırmak amacıyla izlediği insanların sadece %5’inin gençlerden oluştuğunu söylemişti ve 18 yaşının altındaki çocuklar için de ailelerinden izin alındığını belirtmişti.

Son gelen bilgilere göre ise bu oranın %5 değil, %18 olduğu ortaya çıktı. TechCrunch’ın araştırmasından sonra Senatör Mark Warner, Facebook’a bu olayın detayları hakkında daha fazla soru sordu. Warner’ın dediğine göre, Facebook’un araştırmalarda sergilediği tavır hiç de şeffaf bir tavır değil. Gençlerin oluşturduğu oranın farklı çıkmasının yanı sıra, gençlerin programa katılırken ailelerinden herhangi bir izin alınmadığı da ortaya çıktı.

Facebook, kullanıcıların telefon kullanımı bilgilerini elde etmek adına iOS’in gizlilik politikalarının çoğunu sarsarak Apple’ın güvenini kaybetti. Facebook bu gençleri bulmak içinse gençlerin en çok bulunduğu uygulamalardan biri olan Snapchat’i kullandı.

Birden fazla skandaldan sonra kullanıcıların güvenini kaybeden Facebook, kullanıcıların güvenini tekrar kazanmak için sıkı çalıştığını bildirmişti. Ancak haberde bahsettiğimiz türde tutarsızlıklar, sosyal medya devinin gerçekten çabaladığı konusunda inancımızı zayıflatıyor.