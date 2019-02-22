The Wall Street Journal'ın haberine göre, iOS ve Android cihazlardaki üçüncü taraf uygulamalar, Facebook'a kullanıcılarının kişisel bilgilerini gönderiyor.

Facebook’a girseniz veya girmeseniz bile bazı uygulamaların bilgilerinizi kaydedip Facebook’a göndermesi durumu söz konusu. Haberde bahsedilen bir başka konu ise Google ve Apple’ın uygulamalardaki bilgileri ortaklarıyla paylaşma yetkilerinin bulunmadığı.

Bu araştırma, Facebook’un uygulamalardan kullanıcıların kişisel bilgilerini, uygulama veri tabanına kaydettiği anda satın aldığını ortaya çıkarıyor. Hatta bu durum, kişinin Facebook’a giriş yapmasını veya Facebook’ta hesabı olmasını bile gerektirmiyor.

Durum The Wall Street Journal’ın haberinde,

“Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı, geçen hafta hangi ev ilanlarına baktığı, hamilelik durumu, vücut ölçüleri, kan dengesi veya menstrual döngüsü hakkında bilgilerini ve sırlarını ister istemez bütün uygulamalara açıyor. Facebook, bu bilgileri birçok popüler uygulamadan kullanıcılar giriş yaptığı anda elde ediyor. Yaptığımız testlere göre uygulamalar kişinin izni olmadan bilgilerini ifşa ediyor.”

şeklinde ifade ediliyor.

Bilgileri izinsiz paylaştığından söz edilen uygulamalardan bazıları ise, App Store ve Google Play Store’da bulunan Anlık Kalp Ritmi uygulaması, kadınlar için menstrual döngülerini takip etmelerine yardımcı olan Flo uygulaması ve bir emlak uygulaması olan Realtor.com gibi önemli bilgiler içeren uygulamalar.

Bu işleyişin nasıl işlediğine bir göz atalım:

Adım 1: Kullanıcı uygulamaya girer

Kullanıcı Flo uygulamasını açar ve en son ne zaman adet döngüsü yaşadığı bilgisini girer.

Adım 2: Uygulama bilgileri gönderir

Flo uygulaması, kayıtlarını Facebook’a 'uygulama etkinliği' adı altında gönderir. Bu da kişinin uygulamaya kaydettiği bilgileri ve cihazının bilgilerini paylaştığı anlamına gelir.

Adım 3: Facebook bilgileri alır

Facebook, aldığı bilgileri kendi uygulamasındaki profillerle birleştirerek bir rapor çıkartır ve bu rapora göre kişinin ilgi alanlarına ilişkin reklamlar gösterir.