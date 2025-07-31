Skechers, çocuklarını takip etmek isteyen ebeveynler için bir ayakkabı çıkardı. Bu ayakkabı, içinde gizli bir AİrTag takip cihazı bölmesiyle geliyor.

Takip cihazlarının sayısı son yıllarda iyice artmış durumda. Bu cihazlar, eşyalarınızın kaybolmasını engelleyebiliyor, evcil hayvanlarınızı izlemenizi sağlıyor. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarını takip etmesi için de kullanılabiliyorlar. Apple’ın AirTag cihazı belki de bu kategoride en çok öne çıkan ürünlerden biriydi. AirTag, şimdi ise çok ilginç bir şekilde karşımıza çıktı.

Ünlü spor ayakkabı markası Skechers, korumacı ailelerin vazgeçilmezi olacak bir ayakkabı piyasaya sürdü. “Find My Skechers” isimli yeni ayakkabı serisi, Apple AirTag ile uyumlu geliyor ve ebeveynlerin ayakkabılara takip cihazını takmasına imkân tanıyor.

Sadece çocuk ayakkabılarına takılabilecek, ebeveynler AirTag yoluyla onları izleyebilecek

Bu seri, yalnızca çocuk ayakkabıları için çıkarıldı. Temel amacı, ebeveynlerin ayakkabıya AirTag yerleştirerek çocukların nerede olduğunu takip edebilmesini sağlamak. AirTag, ayakkabının içinde tabanlığın alt tarafına eklenen bir bölmeye yerleştirilebiliyor ve çocuk hiç hissetmeden kullanılıyor. Yani gizlice koyuyorsunuz.

Ayakkabı numaraları 1-10 yaş arası çocuklara uygun olacak. Yalnızca çocukların takibi için değil, okulda, kampta veya arkadaşın evinde unutulan ayakkabıları bulmak gibi amaçlarla da kullanılabilecek. Bazı kişiler, özellikle kafası karışmış olan yaşlı insanların ayakkabılarına da yerleştirilebileceğini ve kaybolma gibi durumların engellenebileceğini söylüyor.

Skechers’ın özel AirTag bölmesi olan ayakkabıları, 58 dolardan başlayan fiyatlarla ABD’de satışa sunuldu. Ebeveyenler arasında ne kadar popüler olacağını zaman gösterecek. Bu şekilde takip edilmenin çocuklarda nasıl tepki yaratacağı da merak konusu. 2023’te yapılan bir araştırma, takip cihazlarıyla çocukları takip etmenin onlarda daha asi davranışlara yol açabildiğini bulmuştu.