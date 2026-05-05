Skoda'nın bu ay tanıtacağı uygun fiyatlı yeni elektrikli kompakt otomobili Epiq'in iç mekânı paylaşıldı.

Dünyanın en önde gelen otomobil markalarından biri olan Skoda, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın en çok beklenen araçlarından biri de uygun fiyatlı crossover tipindeki kompakt otomobili Epiq olacak.

Skoda, tamamen elektrikli bir otomobil olacak yeni Epiq modelinin 19 Mayıs tarihinde resmen tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte otomobilin iç kısmının nasıl görüneceğine dair çizimler paylaşıldı.

Skoda Epiq’in iç tasarımı

Skodanın aktardığına göre otomobil, iç mekânında sade bir tasarım anlayışını benimseyecek. Çizimlerden de görebileceğiniz üzere hem modern hem de sade bir görünümü olacak. Ortada yatay konumlandırılmış bir ekran var. Gelen bilgilere göre burada 13 inçlik bir bilgi eğlence sistemi yer alacak. Dijital gösterge paneli ise 5,3 inç boyutunda olacakmış. Bunlar dışında kumaş alt bölüm, dikdörgen havalandırmalar, çift kollu direksiyon göreceğiz.

Skoda’nın Epiq modeli, sert görünümlü bir crossover olarak gelecek. Aracın üç versiyonla geleceği söyleniyor. En alt seviyede 114 beygir gücü, 315 km menzil yer alacak. En üst versiyonun ise 430 km’ye varan menzil ve 208 beygir gücüyle geldiğini göreceğiz. 19 Mayıs günü tüm detaylarını öğreneceğiz.