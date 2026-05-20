Skoda, şehir içi kullanım için tasarlanan tamamen elektrikli giriş seviye kompakt SUV'u Epiq'i tanıttı. Araç, Türkiye'ye de gelecek!

Volkswagen bünyesinde faaliyet gösteren otomobil devi Skoda, ülkemizde de büyük ilgi gören markalardan biriydi. Şirketin son yıllarda elektrikli otomobillere yönelik hamlelerini artırdığını görmüştük. Şimdi ise firma, yeni elektrikli modeli Epiq’i bizlerle buluşturdu.

Küçük SUV tipinde olan yeni Skoda Epiq modelin, fiyatı açıklanmadı ancak otomobil devinin en ucuz elektrikli otomobili olması bekleniyor. ID.Polo ile aynı altyapıyı paylaşan crossover, 2027 yılında Türkiye’ye de gelecek.

Karşınızda Skoda Epiq!

4171 mm uzunluk, 1798 mm genişlik, 1581 mm yükseklik ve 2601 mm aks mesafesine sahip olan yeni Skoda Epiq, şirketin “Modern Solid” ismi verilen tasarım tamamen benimseyen ilk araç olarak kayıtlara geçiyor. Parlak siyah “Tech-Deck” ön yüz ve yeni T şeklindeki far imzası modelin karakteristik unsurları arasında yer alıyor. Yan profilde yüksek omuz çizgisi ve güçlü alt gövde yapısı aracın sağlam duruşunu vurgularken, tavan rayları gibi detaylar da SUV karakterini destekliyor.

475 litre bagaj hacmine sahip olan yeni Skoda Epic modeli, üç farklı elektrikli motor ile gelecek. Giriş seviyede 114 beygir gücü ve 267 Nm tork, orta seviyede 133 beygir gücü ve 267 Nm tork, en üst seviyede ise 208 beygir gücü ve 290 Nm tork sunulacak. En üst seviye versiyon 0’dan 100 km/sa hıza 7,1 saniyede ulaşabilecek. Maksimum hızı ise 160 km/sa.

Bataryaya bakacak olursak araçta 37 kWh’lik bir batarya görüyoruz. Ayrıca üst versiyonlarda kapasite 51,7 kWh’ye çıkıyor. En üst seviye versiyonda 440 km’ye kadar menzil var. %10’dan %80’e çıkabildiğini de ekleyelim.

Son olarak iç mekândan bahsedelim. Skoda, iç tarafta ilginç bir tasarımla karşımızda. 5,3 inçlik bir gösterge paneli ve ortada 13 inçlik bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Ekranların yanı sıra ortada farklı kontroller için fiziksel tuşlar da var.