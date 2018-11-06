Qualcomm'un geçen ay duyurduğu Snapdragon 675 işlemcisini kullanan bir cihaz, Geekbench'te ortaya çıktı.

Qualcomm'un orta segment Snapdragon 675 işlemcisi, geçen ay içerisinde kimsenin haberi olmadan, sürpriz bir şekilde duyuruldu. Snapdragon 670 ve Snapdragon 710'a çok yakın özelliklere sahip Snapdragon 675; 11nm üretim teknolojisini ve Qualcomm'un 4. nesil Kryo çekirdek tasarımına sahip olmasıyla, kardeşleri Snapdragon 670 ve 710'dan ayrılıyor.

Bugün itibariyle Geekbanch testlerinde beliren bir sonuca göre Snapdragon 675, bir akıllı telefonda çalışır vaziyette ortaya çıktı. Bu işlemcinin hangi telefonda test edildiğini bilmesek de ortaya çıkan sonuçlara göre işlemcinin gücünü tahmin edebiliyoruz. Snapdragon 675'in, Snapdragon 710'u; tek işlemcide 400 skor ve çok işlemcide 200 skor geçmesi, Qualcomm'un 4. nesil Kryo çekirdek tasarımının başarısını ortaya koymakta.

Snapdragon 670 ve 710'daki Cortex-A75 mimarisi işlemciler yerine, ARM'in yeni Cortex-A76 mimarisini kullanan ve 2+6 olmak üzere toplam 8 çekirdeğe sahip olan Snapdragon 675, aynı zamanda eşdeğerlerine göre oldukça düşük güç tüketimine de sahip. Elimizdeki bilgilere göre Snapdragon 675'in test edildiği akıllı telefon 4GB RAM'e ve Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip. Cihaz hakkında bilgilerin kesinleşmesi için ise biraz zaman gerekecek.