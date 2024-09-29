Samsung, "Galaxy AI" isimli yapay zekâ özelliklerinin bazılarının paralı olacağını yeniden hatırlattı. Ne zaman olacağına dair de bilgi paylaştı.

Her teknoloji devi gibi Samsung da yapay zekâ alanına giriş yapmıştı. Şirket, S24 serisiyle birlikte “Galaxy AI” ismini verdiği yapay zekâ özelliklerini cihazlarına getirmeye başlamıştı. Bu özellikler, şu an için ücretsizdi. Ancak yakında paralı olabileceği konuşuluyordu. Hatta şirket tarafından da dile getirilen bir konuydu.

Bu hafta bu durum tekrar hatırlatıldı ve ne zaman olacağına dair en net açıklama yapıldı. Şirket, Galaxy S24 FE ve Tab S10 tanıtımlarının basın açıklamasında bu konuya değindi.

2025 sonunda bazı Galaxy AI özellikleri paralı olabilir

Yapılan açıklamaya baktığımızda “Belli yapay zekâ özellikleri için 2025 sonunda ücret talep edilebilir.” ifadelerinin yer aldığını görüyoruz. Bu da Galaxy AI özelliklerinin önümüzdeki yılın sonunda paralı olabileceği anlamına geliyor.

Burada “bazı özellikler” ifadesinin altını çizmek lazım. Yani her özellik paralı olmayacak. Detay olmasa da muhtemelen daha üst seviyedeki yapay zekâ özelliklerinin ücretlendirilebileceğini tahmin edebiliriz. Normal, basit yapay zekâ özellikleri ise her kullanıcıya ücretsiz olmaya devam edecektir. Maalesef bunların hangi özellikler olacağı henüz belli değil.

Abonelik gibi bir sisteme mi geçileceğini yoksa tek seferlik ödeme mi olacağını da bilmiyoruz. Bazı iddialar “Galaxy AI+” ismini alabilecek bir abonelik olacağı yönünde.