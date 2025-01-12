Qualcomm'un orta segment telefonlar için geliştirdiği Snapdragon 8s Elite işlemciden yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Qualcomm, üst segment telefonlarla bütçe dostu modeller arasındaki boşluğu doldurmayı hedefleyen yeni işlemcisi Snapdragon 8s Elite’i (SM8735) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki bu yeni işlemci ilk olarak hangi marka telefonlarda yer alacak?

Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre Snapdragon 8s Elite, yaklaşık 2 milyon AnTuTu puanına ulaşarak Snapdragon 8 Gen 3 gibi amiral gemisi işlemcilere yakın bir performans sergileyecek. Tabii bazı özellikleriyle amiral gemisi işlemcilerin bir adım gerisinde konumlanacak.

Snapdragon 8s Elite, Cortex-X4 ana çekirdek ve A720 verimlilik çekirdekleri içeren bir mimariyle donatılıyor. Bu tasarım, daha önce Snapdragon 8 Elite modellerinde tanıtılan Oryon çekirdeklerini kullanmayacak. Buna rağmen işlem gücünün Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyaslanabilir düzeyde olacağı belirtiliyor ancak GPU performansında hafif bir düşüş olacak.

Snapdragon 8s Elite ilk hangi telefonlarda kullanılacak?

Snapdragon 8s Elite’in Xiaomi başta olmak üzere Honor, iQOO ve Oppo gibi önde gelen markaların ultra ince ve kamera odaklı modellerinde yer alması bekleniyor. Snapdragon 8 Elite ile gelecek ilk telefonların da bu yılın Nisan aylarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ayrıca işlemcinin Redmi Turbo 4 Pro veya Redmi K90 gibi modellerde de kullanılacağına dair güçlü söylentiler de var.

Snapdragon 8s Elite, performans ve fiyat dengesini optimize ederek orta segmentte rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.