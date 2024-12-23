Samsung'un tüm Galaxy S25 serisi Snapdragon çipiyle gelecek. Snapdragon çipiyle güçlenecek ve Exynos 2500'ün yerine Qualcomm’un en yeni çipi tercih edilecek.

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisi, 22 Ocak'ta tanıtılacak. Lansman tarihine kısa bir süre kala, yeni bir rapor, serideki tüm telefonların Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite çipiyle geleceğini ortaya çıkardı.

Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri, Qualcomm'un en yeni çipi olan Snapdragon 8 Elite ile gelecek. Daha önce, yalnızca Galaxy S25 Ultra'nın bu çipi kullanacağı, diğer modellerin ise Exynos 2500 çipiyle gelmesi bekleniyordu. Ancak rapora göre tüm modellerin Snapdragon çipi kullanacağını belirtiliyor.

Snapdragon işlemciyle geliyorlar

Bazı uzmanlar Samsung'un Exynos 2500 çipinin verimlilik sorunları nedeniyle bu tercihi yapmak zorunda kaldığını belirtiyor. Snapdragon 8 Elite, 3nm üretim teknolojisiyle üretilen ve Apple'ın A18 Pro çipine yakın bir performans sunan bir çip. Qualcomm'un Oryon CPU çekirdekleri, iPhone 16 Pro serisindeki A18 Pro çipine kıyasla daha yüksek performans sergiliyor. Ayrıca, Snapdragon 8 Elite'in Adreno GPU'su, yüksek grafik ayarlarında bile 60fps hızında oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Galaxy S25 serisindeki diğer yenilikler arasında ekran boyutları ve kamera özellikleri de yer alıyor. Galaxy S25, 6.16 inç ekranla gelirken, Galaxy S25+ 6.66 inç ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Galaxy S25 Ultra ise 6.86 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Kamera tarafında ise, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ 50 MP ana arka kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 10 MP telefoto kameraya sahip olacak.