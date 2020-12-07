Snowflake İcra Kurulu Başkanı (CEO) Frank Slootman, şirkete katıldığından bu yana Snowflake'in değerini katlamasında öncü isimlerden biri oldu. Ancak bu değer artışı aynı zamanda Slootman'ın hisse senedi kazancının maaşını misliyle katlamasına neden oldu.

2012 yılında kurulan ve 8 yıllık geçmişi ile nispeten genç bir bulut bilişim şirketi olan Snowflake, buna rağmen değerini her geçen gün artırmayı başarıyor. Kısa süre önce Snowflake’in 2020 3. çeyrek mali durum açıklamasıyla birlikte şirketin yükselişi daha açık bir şekilde görülmüş oldu ve Snowflake CEO’sunun ilginç kazancı da ortaya çıktı.

Paylaşılan bilgilere göre şirket 2020 3. çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini iki kat artırmayı başardı. Dahası, şirketin hisse değeri de 15 Eylül’deki halka arzdan bu yana %183 artış görerek 339,89 dolara ulaşmış durumda. Hisselerin sürekli olarak değerleniyor olması, şirketin İcra Kurulu Başkanı (CEO) Frank Slootman’ın gelirini de sürekli olarak artırıyor.

Frank Slootman'ın garip maaşı: yıllık 375 bin, aylık 95 milyon dolar

Slootman, Nisan 2019’da Snowflake’in başına geçtiğinde ona dört yıl boyunca belli bir miktar hisse senedi ve bir miktar garanti paradan oluşan bir teklif sunulmuştu. Buna göre Slootman, performansına göre artış gösterebilen 375.000 bin dolarlık (2.938.987 TL) garanti ücret alıyor.

Ancak Slootman’ın Snowflake’ten aylık olarak almış olduğu hisse senedinin değeri tamı tamına 95 milyon dolar. Kısacası Frank Slootman, CEO’su olduğu Snowflake’ten her yıl 375.000 bin dolar garanti para ve 1,1 milyar dolar değerinde hisse senedi alıyor. Snowflake sözcüsü, Slootman'ın maaş paketi ile ilgili yorum yapmayı ise reddetti.