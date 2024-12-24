Fransa'nın 1960'lı yıllarda ürettiği bir "AMX 13/75" tankı, açık artırma ile satışa çıkarıldı. Tank için verilen teklifle bir Fiat Egea satın alınabiliyor.

Webtekno olarak sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, açık artırmaya çıkarılan ürünlerle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. İşte bu kez de böyle bir olay ile karşınızdayız. Ancak açık artırmaya çıkarılan bu ürün, daha önce bahsettiklerimizi unutturacak türden.

Daha çok klasik otomobillere yönelik bir açık artırma platformu olarak bilinen Bring a Trailer, bu kez bir tanka ev sahipliği yapıyor. Evet yanlış duymadınız! Eğer ABD'de yaşıyorsanız ve yaklaşık olarak dolu bir Fiat Egea alacak paranız varsa siz de bir tank sahibi olabilirsiniz.

İşte açık artırma ile satışa sunulan o tank

"AMX 13/75" ismine sahip olan bu tank, 1960'lı yıllarda Fransa tarafından üretildi. Fransa ordusu için çalışan Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux isimli firma tarafından üretilen tank, uçaklarla taşınabilen bir yapıya sahipti. İşte toplamda 7.700 adet kadar üretilen tank, Bring a Trailer üzerinden açık artırma ile satışa sunulmuş durumda.

Yapılan açıklamaya göre açık artırmaya çıkarılan tank, 2007 yılında İngiltere'ye gitti ve depoda kaldı. Ancak ABD'li bir adam, AMX 13/75'i 2023 yılında ABD'ye götürdü. Top mermisi atan mekanizmayı iptal eden adam, tankın tüm bakımlarını gerçekleştirdi. Hâlihazırda aktif olarak çalışabilen tankın 8 silindirli motora ve 5 ileri vitesli manuel şanzımana sahip olduğunu da belirtelim. Tankın maksimum hızı ise 84 km/s olarak açıklandı.

Bring a Trailer'daki listeleme sayfasına baktığımızda bu tank için verilen en yüksek teklifin 36 bin dolar olduğunu görüyoruz. Bu da bugünün kuruyla yaklaşık olarak 1,27 milyon TL'ye denk geliyor. Tanklara gerçekten ilgi duyan birisi, bu özel açık artırmayı kaçırmaz gibi görünüyor.

Açık artırma ile satışa çıkarılan AMX 13/75'in Bring a Trailer sayfasına buradan ulaşılabilir.