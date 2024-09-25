Aktarılanlara göre Türkiye, geleceğe yönelik uzay planları doğrultusunda Somali'de balistik füze test sahası ve uzay üssü kuracak.

Bloomberg'in haberine göre Türk siyasi yetkililer Somali ile Afrika Boynuzu'nda bir füze ve uzay roketi deneme tesisi kurma konusunda görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın kaynaklara göre Türkiye'nin balistik füze programı için uzun menzilli testler gerekmekte ve Somali’nin Hint Okyanusu'na bakan stratejik konumu, bu testler için oldukça uygun.

Bunun yanı sıra Somali’nin ekvator yakınındaki konumu, uzay roketlerinin menzilini ve verimliliğini artırma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle bu planların Türkiye'nin uzaya yönelik projelerindeki hedeflerini hızlandırabileceği düşünülüyor.

Somali füze testleri için uygun bir coğrafi konuma sahip

Uzay çalışmalarında uzun süredir globale kıyasla geri planda olduğunu belirten Türkiye Uzay Ajansı yetkilileri, yeni projelerle farkı kapatmaya çalışıyor. Öyle ki en büyük planlardan biri Türkiye'nin kendi roketlerini fırlatabilmesi üzerine ve Somali'nin bu projede yer almasındaki en büyük karar mekanizması Somali'nin coğrafi konumu. Elbette ne Türkiye ne de Somali yetkililerinden konuya dair açıklama gelmiş değil.

Hatırlayacağınız üzere daha öncelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Tayfun füzelerinin menzilini artırmayı hedeflediğini açıklamıştı. Somali’de bir fırlatma sahası oluşturulması, bu füze testlerinin daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak, enkazın yerleşim alanlarına düşme riskini de azaltabilir. Somali ile olan güçlü ilişkiler, özellikle askerî alanda ve altyapı projelerinde giderek daha da önem kazanabilir.

Son yıllarda Türkiye, Somali’ye askerî eğitim ve yardım sağlarken, aynı zamanda hidrokarbon arama faaliyetlerine de odaklanıyor. Türkiye hâlihazırda Somali’deki en büyük askerî üslerinden birine sahip ve bir süredir ülkenin güvenlik güçlerini eğitmeye devam ediyor. Şimdi de Somali'de kurulacak yeni uzay üssü ile uzay programında bir adım daha ilerlemek mümkün olabilir.

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