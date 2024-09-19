Space Perspective isimli uzay turizmi şirketi, uzay balonu seyahatlerinin önemli bir testini daha başarıyla tamamladı.

Türünün ilk örneği olan uzay balonu, Florida'da başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Space Perspective adlı uzay turizmi şirketi, Spaceship Neptune isimli aracın ikinci insansız test uçuşunu geçtiğimiz Pazar günü tamamladı. Bu test sırasında balon tarafından taşınan kapsül stratosfere altı saatlik bir yolculuğa çıktıktan sonra kontrollü bir iniş yaparak okyanusa inmeyi başardı. Kapsül, iniş sonrası tekne ve vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Uzay balonu ile seyahat “yalnızca” 125.000 dolar

Spaceship Neptune, Dünya'dan yaklaşık 32 kilometre yükseğe çıkarak gezegenin benzersiz bir panoramik manzarasını sunma amacıyla üretildi. 125.000 dolar karşılığında sunulan bu deneyim, yolculara yalnızca muhteşem bir manzara değil, aynı zamanda kokteyl menüsü, müzik listesi ve yatar koltuklar gibi ekstra konforlar da vadediyor. Balon, tamamen şişirildiğinde Eyfel Kulesi kadar büyük olabiliyor ve fırlatma sırasında oldukça düşük bir hızla yükseliyor.

Uzay balonu ile uzaya seyahat 2026 yılında başlıyor

Şirketin nihai hedefi, 2025 yılında insanlı uçuşlara başlamak ve 2026 yılına kadar ticari operasyonlara geçmek. Space Perspective'in kurucusu ve CTO'su Taber MacCallum, bu son test uçuşunun şirket için önemli bir adım olduğunu belirtti. Test uçuşu, Meksika Körfezi'nde MS Voyager’in güvertesinden gerçekleştirildi. Bu süreçte kapsülün basıncı ve dengesi en yüksek irtifada başarılı bir şekilde korundu.

Space Perspective, bu uçuş testi sırasında toplanan verilerin mürettebatlı test uçuşlarının geliştirilmesi için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Uzay balonu konsepti, dünyanın ilk "uzay salonunu" oluşturma vizyonunu desteklemek amacıyla yatırımcılardan 100 milyon dolar toplamayı başarmıştı. Henüz insanlı uçuşlar başlamamış olsa da şirket şimdiden 1.800'den fazla bilet satmış durumda.

Spaceship Neptune, bir seferde sekiz kişiyi uzayın eşiğine taşıyabilecek, Altı saat süren uçuşun iki saati stratosferde geçirilecek, böylece yolcular Dünya'nın eğriliğini, atmosferin ince mavi çizgisini ve uzayın karanlığını gözlemleyebilecekler. Spaceship Neptune’ün tüm testlerde başarılı olduğu ve ticari faaliyetlere başladığı takdirde uzay turizmine yeni bir soluk getireceği öngörülüyor.

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