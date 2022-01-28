Visual Capitalist, hazırladığı görsel ile birlikte son 25 yılda internete hükmeden şirketleri dönem dönem sıraladı. Günümüzde Google, internetin hükümdarı konumundayken 25 yıl önce durum çok farklıydı.

1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen ARPANET projesi ile birlikte temelleri atılan internet, 1970’lerde günümüz modern internetine dönüşerek hayatımıza girdi. Tüm dünyayı bir anda sanal bir ortamda aynı anda birbirine bağlayan bu devrim, özellikle son 25 yıl içinde muhteşem bir gelişme kaydetti.

Bundan 25 yıl önce çocukların internet kullanmaları oldukça nadirken günümüzde üç yaşından küçük çocuklar bile artık telefonlar ve tabletleriyle internet kullanıcısı oldular. Elbette bu değişim, internette herkese hitap eden içeriklerin ve herkese hizmet veren devlerin ortaya çıkmasıyla gerçekleşti. Peki son 25 yılda internete hâkim olan şirketler hangileriydi?

İşte son 25 yılda internete hükmeden şirketler

Bu sorunun cevabı, görselleştirilerek sade bir listeyle Visual Capitalist tarafından verildi. Son 25 yıl içinde internetin hükümdarlarını gösteren listede her 5 yılda bir o dönemin zirvesindeki ism gösteriliyordu. Buna göre 1998 yılında America Online, 2003 yılında Yahoo, 2008 yılında Google, 2013 yılında yeniden Yahoo, 2018 yılında Google ve günümüzde de Google, internetin liderleriydi.

Listede Google’ın gelişiyse çok açık bir şekilde görülebiliyordu. 1998 yılında kurulan Google, yalnızca 5 yılda internete hükmedenler arasına girmeyi başarmış, 10 yıl içindeyse zirveye çıkmıştı. Öte yandan 1983 yılında kurulan medya şirketi America Online (AOL), bu listede son olarak 1998 yılında yer aldı. AOL, günümüzde TechCrunch, The Huffington Post ve Engadget gibi çevrimiçi medya şirketlerinin sahibi durumunda.

Listede kesinlikle bahsedilmesi gereken diğer yükselişlerden biri de elbette Facebook, 2004 yılında kurulan sosyal ağ platformu, yalnızca 4 yıl içinde internet devleri arasına katılıp ilerleyen yıllarda ilk 5’e girmeyi başarıyor. Diğer yandaysa bir zamanların internet devi olan Yahoo, Google ve Facebook ile mücadelesini sürdürmesine rağmen günümüzde üçüncü sırada bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra bu liste, internetin tamamen Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketler tarafından yönetildiğini de yeniden ortaya döküyor.