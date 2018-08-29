Son CS: GO Güncellemesi Oyuna Hangi Yenilikleri Getirdi?

Valve, CS: GO için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile birlikte oyuna yeni bir silah eklenirken, yeni arayüz de tüm platformlarda varsayılan haline geldi.

Her oyun gibi dünyanın en popüler FPS oyunu Counter-Strike: Global Offensive de düzenli olarak güncellenir. Fakat CS: GO’yu diğer oyunlardan ayıran özellik, Valve’nin yayınladığı güncellemeler ile oyunu baştan yaratmak yerine son derece ince dokunuşlar gerçekleştirmesi.

Bildiğiniz gibi bazı geliştiriciler, oyunlarına yayınladıkları güncellemeler ile oyun dinamiklerini, içeriklerini ve mekaniklerini sürekli olarak geliştirmektedir. Valve ise CS: GO’nun zaten iyi bir oyun olduğunu bildiği için genel oynanışı etkilemeyecek küçük geliştirmeler getiriyor.

Oyunun tek bir güncelleme ile büyük yenilikler almaması, oyun deneyiminizin bir anda değişmemesi açısından önemlidir. Ancak bir yandan da değişikliklerin çok küçük boyutlu olması, oyunu her gün oynayan birinin bile fark edememesine neden olabilir.

Bu nedenle oyun hakkındaki tüm bilgilere hakım olmak için güncelleme notlarını takip etmek önemlidir. İşte Valve’nin son yayınladığı güncelleme ile Counter-Strike: Global Offensive’e getirdiği yenilikler:

Silahlar

MP5-SD, çevrimdışı teste, ölüm maçı ve basit eğlence sunucularına eklendi.

Arayüz

Panorama Arayüzü tüm platformlarda varsayılan olarak etkinleştirildi.

Market

Market’e MP5-SD etiketi eklendi.