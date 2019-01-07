Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a Soruşturma Açtı

Geçtiğimiz yıl Avupa Parlementosu'nun 5 milyar dolarlık cezası ile cebelleşen Google'a bir soruşturma da ülkemizden geldi.

Geçtiğimiz yıl Google'ın haksız şekilde rakiplerinin işlerini zorlaştırdığı ve pazardaki hakimiyetini kötüye kullandığı iddiası ile soruşturma altına alınan Google, bu yıla da Rekabet Kurulu tarafından açılan bir soruşturma ile başladı.

Rekabet Kurulu, resmi internet sitesi aracılığı ile Google Ireland ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açıldığını kamuoyuna resmen duyurdu.

Rekabet Kurulu'nun resmi açıklaması:

"Google’ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13.12.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,

Google International LLC,

Google LLC,

Google Ireland Limited,

Alphabet Inc.

hakkında soruşturma açılmasına, 18-47/732-M sayı ile karar verdi."