Son Yapılan Zamla iCloud Fiyatı Neredeyse İki Katına Çıktı

Apple Türkiye'nin yaptığı zam bugünden itibaren geçerli olacak. Aylık iCloud ücretleri neredeyse iki kat yükselmiş olacak.

Apple Türkiye'nin yaptığı zam kullanıcılara e-mail ile bildirildi. Buna göre, geçerli ödeme planı bulunan kişiler yeni ödeme dönemi geldikten sonra zamlı tarife üzerinden ücretlendirilecek.

200 GB'lık iCloud alanı, düne kadar 11.99 TL iken artık 19.99 TL olacak. Aynı hizmetin yurtdışı bedeli ise 2.99 dolar. 3,99 TL olan 50 GB alanın fiyatı ise artık 6,49 Tl.

iCloud teknolojisi, verilerin, resimlerin, videoların ve saklamak istediğiniz her şeyin bulut teknolojisi züerinde saklanmasını sağlayan, Apple firmasına ait bir hizmet. iCloud kullanarak her şeyi buluta yüklemek ve buluttan bilgileri indirmek mümkün. Apple, kullanıcılarına 5 GB bulut alanını ücretsiz olarak tahsis ediyor.