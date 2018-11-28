Sonu '5' ile Biten Sayıların Karesini Almanın En Kolay Yolu

Hayatın her alanında karşımıza çıkan matematik, içerisinde hesaplamaları kolaylaştıran pek çok hile barındırır. Bu hilelere bir sayının karesini almak da dahil.

Matematik öyle tuhaf bir şeydir ki alışveriş gibi en basit günlük işlerde de, Mars’a göndereceğimiz roketi tasarlarken de onu kullanırız. Matematik her ne kadar böylesine geniş bir skalada karşımıza çıkıyor olsa da aslında içerisinde gizlemiş olduğu bazı küçük hileler ile hesaplama yapmayı oldukça kolaylaştırabiliyor.

5’in karesi kaç diye sorsam muhtemelen hepiniz doğru cevabı bilebilirsiniz. Peki 85 ya da 115’in karesi kaç diye sorsam kaçınız hesap makinesi kullanmadan cevap verebilirsiniz? Aslına bakarsanız sonu ‘5’ rakamı ile biten sayıların karesini hesaplamanın oldukça kolay ve pratik bir yolu bulunuyor.

‘X’ onlar basamağını temsil edecek şekilde ‘X5’ sayısının karesini almak için X rakamını bir fazlasıyla çarpıp sonuna ‘25’ ekleyebilirsiniz. Formülize etmek gerekirse X5 karesi = X.(X+1) -(Sonuna ‘25’ ekle). Formül biraz kafa karıştırıcı oldu sanırım. Öyleyse bir örnek ile sonu ‘5’ ile biten sayıların karesini almanın ne kadar kolay olduğuna bakalım.