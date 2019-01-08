Sony, Ekstra Bass Özellikle Kablosuz Hoparlörlerini Duyurdu

CES 2019 kapsamında yeni ürünler birbiri ardına gelirken, Sony yepyeni kablosuz hoparlör serisini duyurdu.

Sony, uzmanı olduğu ev sinema sistemleri ve televizyon alanlarında birçok duyuruyla CES 2019'u verimli geçirmiş durumda. Son olarak, 2019 yılında piyasaya çıkacak olan bütün hoparlör serileriyle ilgili yeni bir duyuru geldi.

Sony'nin 2019 Yılı Hoparlör Serisi

SRS-XB12

GTK-XB72 (High Power - Kablolu)

SRS-XB22

SRS-XB32

GTK-PG10 (Parti Hoparlörü)

XB22 ve XB32 hoparlörler iki pasif radyatörle birlikte gelecek. Bu sayede stereo seslerde düşük ve yüksek tonları yüksek bassla sunabilecek. XB12 ise tek bir pasif radyatörle benzer etki yaratacak. Kullanıcılar, XB72 ve diğer modelleri bluetooth aracılığıyla birbirine bağlayarak bir parti ortamı da oluşturabilecekler. Tüm ürünler eş zamanlı çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş durumda.

Son olarak yukarıda gördüğünüz GTK-PG10'dan bahsedelim. Taşınması oldukça kolay olan bu model, tripod desteğine sahip. Tam dolu şarjla yaklaşık 13 saatlik bir müzik deneyimi sunan cihazda FM radyo ve mobil cihazları şarj edebileceğiniz bir soket de yer alacak.

2019 Model Sony Hoparlörlerin Fiyatları