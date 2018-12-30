Akıllı telefon kameraları için üretilen çiplerin neredeyse yarısını üreten Sony, gelen yoğun talep üzerine yeni nesil 3 boyutlu çip üretimini arttıracak.

Sony, dünyadaki en büyük akıllı telefon çip üreticisi olma ünvannı taşıyor. Şirket özellikle son yıllarda popüler olan yüz tanıma teknolojisi ile birlikte, 3 boyutlu kamera çipleri geliştirmeye ağırlık vermişti. Artan üretimler ve talepler üzerine Apple gibi dev müşterilere sahip olan şirket, üretim programına hız vereceğini açıkladı.

Akıllı telefon çip üretimlerinin yarısı Sony fabrikalarından çıkıyor. Apple, Alphabet ve Samsung gibi dev markalar için üretim yapan şirket, akıllı telefonların gelişen teknolojileri ile birlikte kendisini geliştiriyor. Sony'de çalışan yetkililer kameraların artık farklı bir yöne doğru evrildiklerini, yüz tanıma teknolojisinin çok daha önemli hale geleceğini söylediler. Bu nedenle de geliştirilen yüz tanıma algılayıcıları için çok ciddi testler yapıldığını da notlarına eklediler.

Sanal gerçeklik oyunlarının son yıllarda hızla popülerleşmesi ile birlikte çevre algılama, mimikleri yakalama, mesafeleri iyi ölçme gibi özelliklerin üzerine yoğunlaştıklarını ifade eden Sony yetkilileri, önümüzdeki yıl ise insanları gerçekten heyecanlandıracak bir gelişme olacağını da notlarına eklediler.