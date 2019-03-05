Sony, Kamera Konusunda Neden Geride Kaldığını Açıkladı

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği üreticilerinden Sony, akıllı telefon piyasasındaki ağırlığını günden güne kaybediyor. Son yıllardaki tasarım anlayışı ve kamera donanımlarındaki tercihi, yoğun eleştiriler altına kalmasına neden oluyor. Japon şirketten söz konusu eleştirileri kabullendiği bir açıklama geldi.

Sony’nin akıllı telefon sektöründeki kaderine ilişkin iyi bir çıkarım yapmak zor. Elektronik dünyasının en köklü firmalarından birisi olmasına rağmen, son yıllardaki “genele hitap etmeyen” tercihleri oldukça büyük sıkıntılara yol açtı.

Aralarında Samsung ve benzeri pek çok farklı üreticinin de bulunduğu geniş bir kurumsal müşteri ağına sahip olan Sony, firmalara kamera sensörü satan bir üretici. Yani bu konudaki mertebesi, rakiplerine göre yüksek olmalı. En azından tüketicinin ve teknoloji medyasının beklentileri bu yönde.

Sony’nin global pazarlama konusunda üst düzey yöneticilerinden olan Adam Marsh, Trusted Reviews’a bir röportaj verdi. Marsh, Sony’nin akıllı telefon dışında yer alan profesyonel kamera markası Alpha ile de bir kıyaslama yaptı. Firmanın profesyonel düzeydeki kameraları son derece olumlu yorumlar alırken, akıllı telefonlardaki sensörlerde başarısız olması büyük bir çelişki yaratıyordu.

Marsh, “Alpha serisinden mobil cihazlara özellik devşirmek için bazı engeller var.” dedi. Ayrıca kallavi bir kamera ile telefonlardaki kameraların, kalite konusunda benzer olmasını bekleyemeyeceğimizi söyledi. Akıllı telefonlarla aynasız profesyonel kameralar arasındaki bariyerin giderek belirsizleştiğini söyleyen yetkili, olumsuz yorumlar için haksız kıyaslamaları suçladı.

Sony'nin kameralar konusundaki gelecek planları:

Sony’in Alpha bölümünün eski müdürü Kimio Maki, şu anda firmanın mobil kameralar biriminde görevine devam ediyor. Marsh’ın açıklamalarına göre Maki, ilerleyen yıllarda göreceğimiz Sony amiral gemisi telefonlarında yer alacak kameralar için yeni yaklaşımlar geliştiriyor. Gelecek yıllarda Sony’den göreceğimiz akıllı telefonların daha gelişmiş kameralara sahip olacaklarını söyleyebiliriz.

Japon firma için elbette tüm bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Bakalım yetkililerin açıklamaları, yapılan görev değişimi beklentilerimizi karşılamaya yetecek mi? İşte bunu hep birlikte göreceğiz.