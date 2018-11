Sony'nin E3 2019'a Niye Katılmadığına Dair 3 İlginç Teori

Bugün sizlerle paylaştığımız ve oyun dünyasına bomba gibi düşen haber sonrasında Sony'nin kararını masaya yatırıyoruz.

1. Teori

Sony, E3'ün Zaten Öldüğünü Düşünüyor ve Kendi Etkinliğini Duyuracak

Son yıllarda EA gibi birkaç ana akım firma, E3'ten zaman zaman çekilme kararı almıştı. Activition, Blizzard ve Disney gibi devasa firmalardan sonra Sony'nin de böyle bir karar alması mantıklı görünüyor. Sony'nin konferansı fazlasıyla masraflı bulduğu ve her şeyine kendi karar vereceği bir etkinliğe daha sıcak baktığı da gelen dedikodular arasında.

2. Teori

Ortada Tanıtılacak Oyun Yok

Bugünkü haberimizde, bizim yakın bulduğumuz teori de bu olmuştu. The Last of Us Part 2, Death Stranding, Ghost of Tsushima ve Days Gone eğer ertelenecekse, bu oyunların fuarda gösterilmesi hayal kırıklığı yaratabilirdi.

3. Teori

PS5'in Bir Geri Dönüş Projesi Olması

Bu teori akla gelen en ilgiç olanı... Piyasada PlayStation'ın ezeli bir dominasyonu mevcut. Ancak Sony'nin PS4'ün mevcut başarısını hemen sürdürmek yerine, gazdan ayağını 1-2 sene çekip kendini 2020'ye hazırlayacağı düşünülüyor. Elbette bu 3 teorinin her biri birbiriyle de tamamlanabilir. Önümüzdeki süreçte konunun açıklığa kavuşmasını bekliyoruz.